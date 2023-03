年度影壇盛事第 95 屆奧斯卡頒獎典禮(Academy Awards),已在香港時間今日早上隆重舉行,由Daniel Scheinert和關家永(Daniel Kwan)執導、楊紫瓊主演電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)勇奪最佳電影,更成為今屆大贏家,共掃走7大獎,還有最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原創劇本及最佳剪接。

《奇異女俠玩救宇宙》賽前已先聲奪人,共獲 11 項提名,而頒獎盛會上亦威盡全場,最後更奪得最佳電影,其他對手還有《阿凡達:水之道》、《壯志凌電:獨行俠》、《西線無戰事》、《伊尼舍林的女妖》、《貓王》、《法貝曼:造夢大師》、《Tár》、《上流落水狗》及《Women Talking》。