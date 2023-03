《第95屆奧斯卡頒獎典禮》(Academy Awards),今年以楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)以11項提名成本屆之冠,在片中跟楊紫瓊演夫妻的關繼威先拔頭籌,大熱奪得最佳男配角,而片中表現同樣出色的珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)亦獲頒最佳女配角,擊敗另一熱門人選《黑豹2:瓦干達萬歲》母后Angela Evelyn Bassett及同片拍檔許瑋倫。

珍美李寇蒂斯是經典驚慄片《月光光心慌慌》(Halloween)女主角,從影近40年,珍美李寇蒂斯揚威奧斯卡表現同樣激動,是她人身第一次奪得小金人。珍美李寇蒂斯上台除了感謝《奇異女俠玩救宇宙》的製作團隊、其丈夫、女兒及親姐外,她又表示雖然自己上台,但得獎的不只她一人,並向所有支持類型電影的廣大影迷說:「我們一起拿了奧斯卡!」