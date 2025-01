奧斯卡2025提名｜甜茶兩片角逐最佳電影爭埋影帝 《完美物質》狄美摩亞大熱入圍最佳女主角

第97屆奧斯卡頒獎禮原定1月17日公布提名,但受到美國洛杉磯山火影響,延至今日(1月19日)才揭曉入圍名單。美國電影藝術學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)已表明奧斯卡頒獎典禮照原定計劃,安排3月2日隆重舉行,並於香港時間19日晚上公布今屆提名名單。

首次有跨性別人士爭影后

最佳電影其他入圍作品還有《完美物質》(The Substance)、《魔法壞女巫 》(Wicked)、《阿諾拉》(Anora)、《教宗選戰》、《Nigkel Boys》、巴西電影《I’m Still Here》及法國電影《艾美利亞變奏曲》(Emilia Pérez / 前譯:毒王女人夢),而《I’m Still Here》與《艾美利亞變奏曲》更殺入最佳國際電影 (The International Feature Film,即最佳外語片);觀乎最佳國際電影五強作品中,今屆並沒有亞洲電影,代表香港報名的《九龍城寨之圍城》也無緣爭獎。

年屆62歲的狄美摩亞(Demi Moore),去年憑口碑作《完美物質》攀登上演藝事業新高峰,剛在金球獎頒獎禮上勇奪電影組音樂及喜劇類最佳女主角,是她從影45年來首度榮獲演員大獎,今次大熱入圍爭奧斯卡金像影后,跟《魔法壞女巫 》黑人女星Cynthia Erivo、《阿諾拉》的Mikey Madison、憑《I'm Still Here》封金球影后的巴西女星Fernanda Torres、《艾美利亞變奏曲》跨性別演員Karla Sofía Gascón較勁,當中Karla Sofía Gascón更成為史上首位獲提名影后的跨性別人士。