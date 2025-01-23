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娛樂
2025-01-23 22:26:57

奧斯卡2025提名｜甜茶兩片角逐最佳電影爭埋影帝 《完美物質》狄美摩亞大熱入圍最佳女主角

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狄美摩亞的《完美物質》入圍最佳電影及最佳女主角。

狄美摩亞的《完美物質》入圍最佳電影及最佳女主角。

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第97屆奧斯卡頒獎禮原定1月17日公布提名，但受到美國洛杉磯山火影響，延至今日（1月19日）才揭曉入圍名單。美國電影藝術學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）已表明奧斯卡頒獎典禮照原定計劃，安排3月2日隆重舉行，並於香港時間19日晚上公布今屆提名名單。

甜茶挑戰艾哲倫保迪

本月初在第82屆金球獎上成績亮眼的艾哲倫保迪（Adrien Brody）新作《粗獷派建築師》（The Brutalist），一如所料入圍最佳電影、最佳男主角、最佳導演等大獎，而角逐最佳電影的10套作品中，佔兩套是由「甜茶」添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）擔任男主角，分別有科幻大作《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two）及卜戴倫傳記片《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown），添麥菲亦以《搖滾詩人：未知的傳奇》入圍最佳男主角，跟艾哲倫保迪爭奪影帝寶座，其餘對手還有《教宗選戰》（Conclave）的賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）、《Sing Sing》的Colman Domingo，以及在《飛黃騰達》（The Apprentice）扮演美國總統特朗普（Donald Trump）的「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）。

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添麥菲以《搖滾詩人：未知的傳奇》入圍最佳男主角。 「甜茶」添麥菲查洛美另一擔正作品《沙丘瀚戰：第二章》亦入圍最佳電影。 出爐金球影帝艾哲倫保迪新作《粗獷派建築師》入圍最佳電影、最佳男主角、最佳導演等大獎。

首次有跨性別人士爭影后

最佳電影其他入圍作品還有《完美物質》（The Substance）、《魔法壞女巫 》（Wicked）、《阿諾拉》（Anora）、《教宗選戰》、《Nigkel Boys》、巴西電影《I’m Still Here》及法國電影《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez / 前譯：毒王女人夢），而《I’m Still Here》與《艾美利亞變奏曲》更殺入最佳國際電影 (The International Feature Film，即最佳外語片)；觀乎最佳國際電影五強作品中，今屆並沒有亞洲電影，代表香港報名的《九龍城寨之圍城》也無緣爭獎。

年屆62歲的狄美摩亞（Demi Moore），去年憑口碑作《完美物質》攀登上演藝事業新高峰，剛在金球獎頒獎禮上勇奪電影組音樂及喜劇類最佳女主角，是她從影45年來首度榮獲演員大獎，今次大熱入圍爭奧斯卡金像影后，跟《魔法壞女巫 》黑人女星Cynthia Erivo、《阿諾拉》的Mikey Madison、憑《I'm Still Here》封金球影后的巴西女星Fernanda Torres、《艾美利亞變奏曲》跨性別演員Karla Sofía Gascón較勁，當中Karla Sofía Gascón更成為史上首位獲提名影后的跨性別人士。

順帶一提，《魔法壞女巫 》獲得共10項提名，同片的樂壇天后Ariana Grande更首次角逐最佳女配角。

《魔法壞女巫 》的Cynthia Erivo與Ariana Grande齊入圍最佳女主角及最佳女配角。 《艾美利亞變奏曲》跨性別演員Karla Sofía Gascón入圍影后，成為該組別史上首位跨性別人士。 Mikey Madison靠《阿諾拉》首次角逐奧斯卡影后殊榮。 《玩轉腦朋友2》一如所料躋身最佳動畫最後五強。

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