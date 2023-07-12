奧本海默｜羅拔唐尼攬演員宣傳 巴黎首映搞喊影評人

史詩式二戰片《奧本海默》(Oppenheimer)作為暑期大片之一，未有《芭比》(Barbie)大肆宣傳，一直以導演、演員功力作賣點。由名導基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導，其御用男星Cillian Murphy、影后Emily Blunt、羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)、麥迪文(Matt Damon)、John Krasinski(Emily Blunt老公)等主演，講述Cillian Murphy飾演的物理學家、「原子彈之父」奧本海默為二戰時期研發原子彈，同時亦意識到原子彈的威力足以毀滅全球人類，他處於心理的兩難局面。

首映禮上，羅拔唐尼與Emily Blunt夾實Cillian Murphy引佢笑。

Cillian Murphy終於忍唔住笑晒。

羅拔搞笑 Cillian Murphy 名導路蘭愛將Cillian Murphy自言沒有社交媒體，原因是：「沒有需要向外展示自己的生活。」Cillian甚少出席公開活動，就算出席自己的作品宣傳，也甚少露出笑容，但今次就被拍檔羅拔唐尼搞到笑。羅拔日前於IG上載相片，相中見到《奧本海默》4位主要演員身在巴黎宣傳，羅拔攬到Cillian實一實，終於搞到後者笑晒口，Cillian粉絲留言：「佢笑得有點尷尬但又好可愛。」

Cillian Murphy在片中被讚神級演技。