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娛樂
2023-07-12 18:53:53

奧本海默｜羅拔唐尼攬演員宣傳 巴黎首映搞喊影評人

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基斯杜化路蘭執導的史詩式二戰片《奧本海默》，於7月20日香港上映。

基斯杜化路蘭執導的史詩式二戰片《奧本海默》，於7月20日香港上映。

史詩式二戰片《奧本海默》(Oppenheimer)作為暑期大片之一，未有《芭比》(Barbie)大肆宣傳，一直以導演、演員功力作賣點。由名導基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導，其御用男星Cillian Murphy、影后Emily Blunt、羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)、麥迪文(Matt Damon)John Krasinski(Emily Blunt老公)等主演，講述Cillian Murphy飾演的物理學家、「原子彈之父」奧本海默為二戰時期研發原子彈，同時亦意識到原子彈的威力足以毀滅全球人類，他處於心理的兩難局面。

《奧》片5位主要演員合照，戴帽者是劇集《Jack Ryan》著名男星John Krasinski，亦是片中女主角Emily Blunt(左1)老公。

《奧》片5位主要演員合照，戴帽者是劇集《Jack Ryan》著名男星John Krasinski，亦是片中女主角Emily Blunt(左1)老公。

首映禮上，羅拔唐尼與Emily Blunt夾實Cillian Murphy引佢笑。

首映禮上，羅拔唐尼與Emily Blunt夾實Cillian Murphy引佢笑。

Cillian Murphy終於忍唔住笑晒。

Cillian Murphy終於忍唔住笑晒。

羅拔搞笑Cillian Murphy

名導路蘭愛將Cillian Murphy自言沒有社交媒體，原因是：「沒有需要向外展示自己的生活。」Cillian甚少出席公開活動，就算出席自己的作品宣傳，也甚少露出笑容，但今次就被拍檔羅拔唐尼搞到笑。羅拔日前於IG上載相片，相中見到《奧本海默》4位主要演員身在巴黎宣傳，羅拔攬到Cillian實一實，終於搞到後者笑晒口，Cillian粉絲留言：「佢笑得有點尷尬但又好可愛。」

路蘭(右1)堅持實景拍攝，令電影更有震撼感。

路蘭(右1)堅持實景拍攝，令電影更有震撼感。

Cillian Murphy在片中被讚神級演技。

Cillian Murphy在片中被讚神級演技。

影評人：感動到完場

《奧》片日前在巴黎首映，獲各地影評人大讚，認為路蘭盡顥大師級級數，片中演員屬神級演技。有影評人表示：「我不知看到甚麼了，只知令我感動得哭起來，直至電影完結。」綜藝網Deadline表示，電影接近3小時，每分鐘也扣人心弦。「這部電影令人驚嘆、驚人的成就。」《星期日泰晤士報》影評：「Cillian的演技無人能及，羅拔、麥迪文為緊張情節帶來了輕鬆。一部非常有創意又複雜的電影。」另外，電影強調沒有CG特效，導演路蘭堅持全程實景拍攝。他表示：「讓觀眾見證人類歷史上最重要一刻，真實拍攝是非常重要。IMAX攝影帶來的震撼是必須的，CG特效無法代替實景的體驗，電影幾乎沒有搭建影棚。」《奧本海默》於720日香港上映。

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