姜濤與助手昨日從香港出發前往美國,途經新加坡轉機,再經歷十幾小時機程後,終於抵達美國,並獲數十名美國姜糖接機。多位姜糖一早拿著海報和名牌,唱著《蒙著嘴說愛你》迎接,並準備了禮物和心意卡。有美國姜糖為見偶像,特意駕車10小時前往機場,笑稱雖然見到姜濤不夠5分鐘,但依然相當值得。當姜濤與助手步出機場前,現場的姜糖大叫「姜濤 Welcome to New York」,而在場的外國人亦非常好奇「Who is 姜濤」。