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娛樂
2024-01-12 17:38:12

姜濤新歌《黑月》MV化身Bad Boy作自我警惕 不容許遺忘昔日的自己

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姜濤在新歌《黑月》MV中 ，破格地以Bad Boy型造示人。

姜濤藉新歌《黑月》唱出對暗黑人性的感悟。

姜濤入行5年以來，面對各種挑戰與高低起跌，與團隊創作全新跳唱黑月》，表達對人性的見解與參悟。而為了傳達歌曲訊息，姜濤MV中破格地以Bad Boy造型示人，雖然新歌MV要在下周四(18)才上架，但姜濤預告在下周一(15)開鑼的MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》中，將會以新歌MV的造型登場，並預備了小彩蛋，給鏡粉姜糖送驚喜。

為了傳達歌曲的訊息，這次姜濤在MV中以Bad Boy造型示人，濃黑的眼線、金黑強烈對比的髮色配襯不羈的造型，歌曲的宣傳照有位曲髮女生枕在他的肩膊上，該女主角更一度被指是隊友Tiger(邱傲然)，他笑言：「新一年新形象，不過以前的鏡中鏡作品的說話Dark到冇得再Dark，我唔係想話俾大家知我有Bad Boy嘅一面，只係為咗表達作品嘅意思，需要我有呢個造型。」

姜濤在新歌《黑月》MV中，化身Bad Boy。 有網友指姜濤新歌《黑月》宣傳照的女主角，看來跟Tiger相似。 有網友合拼姜濤新歌《黑月》宣傳照，與Tiger新歌《Alrigth》的造型作對比。

唱出對黑暗人性的感悟

新歌黑月是姜濤入行後，從生活觀察中得出的創作理念，「發現原來當很多人擁有了金錢、權力後，背後可能會做出一些不爲人知的黑暗行爲，傷害他人，去滿足自己不斷膨脹的心理慾望。」結果他與小克分享了自己的想法，小克筆下的黑月》歌詞，主題圍繞人類慾望展開，在佛學的角度，人性固有的貪、嗔、癡、慢、疑等五毒之心，七情六慾本無法根除，因我們皆為凡人，但我們可以通過自己的意念對自身過度的慾望加以控制。姜濤希望透過黑月警惕自己和大眾，不能放任慾望橫行，若不遏制貪婪之心和非分之想，就會徹底沉淪，無法自拔。

姜濤以Bad Boy造型帶出新歌《黑月》訊息，若放任慾望橫行就會徹底沉淪。 姜濤預告將於MIRROR演唱會上，以近似新歌《黑月》MV的造型登場。

願能保持本我

面對娛樂圈形形色色的人和事，姜濤最想做到的是堅持初衷，能抵抗各種誘惑，不被貪慾吞噬。雖然他曾説過「自己有一部份冇以前咁美好，冇咗太多天真想法，知道成人嘅世界需要應付好多現實嘅嘢」，但姜濤都會盡可能保持原本的自我，生活中會保留一些舊有的習慣，不容許遺忘昔日的自己，他舉例說：「我到今日都仍然會去街場打波，就算好多人知我係邊個，我都會去，因為嗰個會係搵返以前部份嘅我嘅地方，跑步都係，我都會跑返同一條路，跑返同一個海邊，遇到乜嘢困難，我都會對住嗰個海許願，我最驚以前嘅一啲生活習慣會冇咗，所以會Keep住。」

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