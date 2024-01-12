姜濤新歌《黑月》MV化身Bad Boy作自我警惕 不容許遺忘昔日的自己

姜濤入行5年以來，面對各種挑戰與高低起跌，與團隊創作全新跳唱《黑月》，表達對人性的見解與參悟。而為了傳達歌曲訊息，姜濤MV中破格地以Bad Boy造型示人，雖然新歌MV要在下周四(18)才上架，但姜濤預告在下周一(15日)開鑼的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》中，將會以新歌MV的造型登場，並預備了小彩蛋，給鏡粉姜糖送驚喜。

為了傳達歌曲的訊息，這次姜濤在MV中以Bad Boy造型示人，濃黑的眼線、金黑強烈對比的髮色配襯不羈的造型，歌曲的宣傳照有位曲髮女生枕在他的肩膊上，該女主角更一度被指是隊友Tiger(邱傲然)，他笑言：「新一年新形象，不過以前的《鏡中鏡》和《作品的說話》都Dark到冇得再Dark，我唔係想話俾大家知我有Bad Boy嘅一面，只係為咗表達作品嘅意思，需要我有呢個造型。」