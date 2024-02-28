婚後事｜黎諾懿屁股全相任睇 背住賴慰玲全裸沖涼 黎太有回應

黎諾懿與賴慰玲在《婚後事》中全裸浸浴的場面，於今日(28日)播出。劇情講到黎諾懿與賴慰玲這對情侶，已經去到談婚論嫁的地步，然而黎諾懿有不少女埋身，賴慰玲都一於少理，而劇中扮演其好友的陳自瑤，一直在黎的心目中有一定地位，最後更因為陳自瑤而押後婚事。

今集的浸浴畫面中，見到黎諾懿在浴室沖涼，一直思考陳自瑤及結婚的事，之後鏡頭一轉，便見到黎諾懿全身赤條條背住鏡頭，整個屁股也見到。