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娛樂
2024-02-28 23:10:49

婚後事｜黎諾懿屁股全相任睇 背住賴慰玲全裸沖涼 黎太有回應

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今次無綫認真挑戰觀眾底線，黎諾懿全裸任大家看。

黎諾懿與賴慰玲在《婚後事》中全裸浸浴的場面，於今日(28日)播出。劇情講到黎諾懿與賴慰玲這對情侶，已經去到談婚論嫁的地步，然而黎諾懿有不少女埋身，賴慰玲都一於少理，而劇中扮演其好友的陳自瑤，一直在黎的心目中有一定地位，最後更因為陳自瑤而押後婚事。

今集的浸浴畫面中，見到黎諾懿在浴室沖涼，一直思考陳自瑤及結婚的事，之後鏡頭一轉，便見到黎諾懿全身赤條條背住鏡頭，整個屁股也見到。

未幾賴慰玲走入來，脫掉黑色的露背連身裙，整個玉背盡現眼前，鏡頭再拍黎諾懿正面沖涼的畫面，他向賴慰玲談及是日的行程，畫面再次播出黎諾懿的屁股，前後長達近2秒。雖然畫面有作模糊處理，但大家仍可以清楚見到他的屁股。

其後黎諾懿步入浴缸跟賴慰玲水乳交融，引來網民瘋狂cap圖，更有1秒畫面看到賴慰玲身上的泡泡滑下來，令她露出半球。黎諾懿在早前透露拍攝這場戲時，自己「真空上陣坦蕩蕩咁拍」，但他以為尺度太大全剪走，如今卻有至少2秒播出，總算沒有白費心機。

黎太信任老公

今日黎諾懿與太太李潔瑩出席慧妍雅集的活動，二人表示有看《婚後事》，黎太更嫌老公的身形未夠fit，黎諾懿即時反駁，指自己的歲數有這樣的身形已經很好，更爆太太有問他拍攝時有沒有反應及黐膠紙李潔瑩稱沒有因為老公拍親熱戲而呷醋，並對老公投下信任一票。

李潔瑩有追問黎諾懿拍攝時有沒有反應。

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