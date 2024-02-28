婚後事｜黎諾懿屁股全相任睇 背住賴慰玲全裸沖涼 黎太有回應

黎諾懿與賴慰玲在《婚後事》中全裸浸浴的場面，於今日(28日)播出。劇情講到黎諾懿與賴慰玲這對情侶，已經去到談婚論嫁的地步，然而黎諾懿有不少女埋身，賴慰玲都一於少理，而劇中扮演其好友的陳自瑤，一直在黎的心目中有一定地位，最後更因為陳自瑤而押後婚事。
今集的浸浴畫面中，見到黎諾懿在浴室沖涼，一直思考陳自瑤及結婚的事，之後鏡頭一轉，便見到黎諾懿全身赤條條背住鏡頭，整個屁股也見到。
未幾賴慰玲走入來，脫掉黑色的露背連身裙，整個玉背盡現眼前，鏡頭再拍黎諾懿正面沖涼的畫面，他向賴慰玲談及是日的行程，畫面再次播出黎諾懿的屁股，前後長達近2秒。雖然畫面有作模糊處理，但大家仍可以清楚見到他的屁股。
其後黎諾懿步入浴缸跟賴慰玲水乳交融，引來網民瘋狂cap圖，更有1秒畫面看到賴慰玲身上的泡泡滑下來，令她露出半球。黎諾懿在早前透露拍攝這場戲時，自己「真空上陣坦蕩蕩咁拍」，但他以為尺度太大全剪走，如今卻有至少2秒播出，總算沒有白費心機。
黎太信任老公
今日黎諾懿與太太李潔瑩出席慧妍雅集的活動，二人表示有看《婚後事》，黎太更嫌老公的身形未夠fit，黎諾懿即時反駁，指自己的歲數有這樣的身形已經很好，更爆太太有問他拍攝時有沒有反應及黐膠紙。李潔瑩稱沒有因為老公拍親熱戲而呷醋，並對老公投下信任一票。