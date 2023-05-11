孫慧雪回憶初當媽甜苦 為餵人奶勤做胸部按摩通淋巴

孫慧雪(阿雪)年初宣布成功再度懷第二胎，隨著BB即將出生，她今次提早做足準備，為胎兒為自己開始保養：「現在一有時間我便到擔任代言人的美容院做胸部療程，通淋巴很舒服！ 我最鍾意是養宮療程，可以幫我吸走身體濕氣，做完之後手腳變得和暖，身體亦好了! 。」

年屆40歲再度懷孕 阿雪指，因患有子宮腺肌症，再懷第二胎要很小心，她回憶首度做媽媽感覺，她說：「記得第一胎時候好緊張，好興奮 ，完全不覺得攰或者辛苦，可能能年紀大了，阿仔6歲半，事隔6年再有BB，亦年屆40歲，故懷孕最初3個月完全無胃口，每天有如宿醉一樣，我同老公講，如果記得當年很辛苦，我可能未必再生第二個！懷第二胎最初的3個月，每日都輕微出血，所以之前要打安胎針才穩定下來。」阿雪表示，中醫角度來說腺肌症代表身體積聚毒素，所以她很努友做養宮療程，吸走體內水氣，「之前手腳冰冷的情況，做完療程後手腳變暖，最開心是子宮瘤細了，當然每個人的狀況不同，在我而言有這個效果是很開心，鼓勵很難懷孕的女士們不要放棄，有適當調理和婦科檢查就有機會懷孕。」