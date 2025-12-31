安德尊認愛之後遭宋芝齡嫌棄 埋怨被大王影響姻緣隨即互片收場

安德尊(大王)、宋芝齡緋聞傳足多年，上月林嘉華亮相無綫節目，當時林嘉華接受訪問，不忘向大王迫供。林嘉華問大王說︰「你應承我哋，喺2026年會唔會有一個明朗啲嘅答案？因為而家啲嘢好混濁，你如果擺酒我實返，冇人工、冇片酬我都返，仲要做人情，蝕硬，咁我要搵埋佢另一半問下先，係邊個？」大王即笑住指宋芝齡已離開錄影廠。未幾他再說「講咋喎」，但林嘉華堅持「大王講嘅嘢就係真，佢自己承認咗喇！」

事隔個幾月，宋芝齡與大王接受訪問，否認二人拍拖，更指大王連累她沒有追求者。她指大王愛製造緋聞，「佢好enjoy有緋聞……」此時大王一手拉她入懷，宋芝齡隨即反抗，並斥大王的智商太green，愛製造緋聞，又謂對方沒有給予生活費，所以自己要趕住離開去工作賺錢。

問到大王當時是否說笑，他著潘盈慧去問林嘉華，宋芝齡指大王愛做緋聞，而大王即打對方一巴，宋芝齡亦隨即還拖，並稱自己落區工作時，不少市民上前恭喜她，更直呼她是「安德尊老婆」，令她大為無奈！