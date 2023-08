JW 狂拍片

AGA老友JW(王灝兒)亦在今日IG出po,上載相片及影片,留言:「All the wait was worth it, So very happy for you girl!!!」6段影片分別是演唱會不同場景。疫情關係,AGA個唱一波三折,可幸順利完成。尾場兩度encore,臨完場時她表示:「原來真係會唔捨得。」AGA完騷後與未婚夫鄭子邦一齊見傳媒,「開騷前,媽媽同婆婆曾經入院,心情起伏好大,好彩有他(鄭子邦)陪伴支持。」