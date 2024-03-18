小魚仙Halle Bailey推新曲 攜子Halo出鏡拍MV(有片)

《In Your Hands》是Halle Bailey繼去年的《Angel》後，推出的第二張單曲專輯，並且Billboard的R&B/Hip-Hop數位排行榜中爬至第6位，深受樂迷喜愛，甚至獲得「第66屆格林美獎」提名。《In Your Hands》是一首慢版ballad，講述Halle Bailey與最愛的人在一起時，所感受到的平靜，又抱著兒子Halo在懷裡亮相，細膩傳達有子萬事足的意思。

▼《 In Your Hands 》 MV ▼

Halle Bailey3月初時，曾在網絡平台上載一條短片，片中她在錄音室裡一邊彈結他一邊唱歌，獲得fans關注與好評，而評論裡充斥著fans要求發布這首歌，Halle Bailey在發行《In Your Hands》時前對fans說：「你們一直要求我推出這首歌，這是我第一次收到這樣的回應，所以我很緊張也。」她又補充：「非常感謝大家的等待，謝謝大家，我才能推出這首歌。」

Halle Bailey 2022年1月宣布與比她大3歲的rapper DDG拍拖，今件1月她在IG宣布誕下麟兒，又分享一張小BB手上戴著刻有Halo手鐲的照片，並配文稱：「歡迎來到世界，我的Halo。歡迎來到這個世界。」