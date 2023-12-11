少時前成員Jessica 睽違6再出新歌《BEEP BEEP》 親身參與曲詞創作(有片)

對粉紅色充滿狂熱的Jessica ，新歌《BEEP BEEP》大量出現刻色。

韓國女團少女時代前成員Jessica(鄭秀妍)，事隔6年再度推出新專輯《BEEP BEEP》，近日她接受傳媒訪問，大談這張專輯的創作歷程。Jessica 2017年發行第三張迷你專輯《My Decade》，紀念出道10周年，一直未有新歌面世，她解釋：「其實我一直在做這張專輯，本來不想等這麼久才發行，因為想推出時遇著新冠肺炎全球爆發，之後又到中國拍攝《乘風破浪的姐姐》，所以推遲整個發行計劃。」

Jessica指她一直在做歌，她稱《BEEP BEEP》是一首精緻的流行曲，並指非常喜歡歌曲的復古氛圍，「《BEEP BEEP》一首表達俏皮但不輕浮的愛歌，曲中主角彼此相愛，彷彿無法觸碰對方。副歌部分的『Beep Beep』歌詞令人朗朗上口，MV特別用上具復古色彩的可愛氛圍，讓樂迷感受興奮。」《BEEP BEEP》是一式具八十年代synthwear風格的歌曲，MV借鑒廿十世紀五十年代荷李活紫醉金迷畫面氣氛，因此既迷人又奢華。 ▼Jessica《BEEP BEEP》MV▼