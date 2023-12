少時前成員Jessica 睽違6再出新歌《BEEP BEEP》 親身參與曲詞創作(有片)

新專輯除收錄了主打歌《BEEP BEEP》、《Better Late Than Never》、《Get It? Got It? Good》Feat. Amber Liu、《Best Summer》、《Set Me Free》及韓國版《BEEP BEEP》等6曲新歌,Jessica坦言:「覺得自己在音樂上,變得愈來愈成熟。因此《BEEP BEEP》更參與作曲與作詞,雖然是一首關於愛情的歌,但內裡有我想要傳達對愛的意義嘅一首歌。」