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娛樂
2023-12-11 21:47:31

少時前成員Jessica 睽違6再出新歌《BEEP BEEP》 親身參與曲詞創作(有片)

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對粉紅色充滿狂熱的Jessica ，新歌《BEEP BEEP》大量出現刻色。

韓國女團少女時代前成員Jessica(鄭秀妍)，事隔6年再度推出新專輯《BEEP BEEP》，近日她接受傳媒訪問，大談這張專輯的創作歷程。Jessica 2017年發行第三張迷你專輯《My Decade》，紀念出道10周年，一直未有新歌面世，她解釋：「其實我一直在做這張專輯，本來不想等這麼久才發行，因為想推出時遇著新冠肺炎全球爆發，之後又到中國拍攝《乘風破浪的姐姐》，所以推遲整個發行計劃。」

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《BEEP BEEP》畫面既夢幻又奢華。

Jessica指她一直在做歌，她稱《BEEP BEEP》是一首精緻的流行曲，並指非常喜歡歌曲的復古氛圍，「《BEEP BEEP》一首表達俏皮但不輕浮的愛歌，曲中主角彼此相愛，彷彿無法觸碰對方。副歌部分的『Beep Beep』歌詞令人朗朗上口，MV特別用上具復古色彩的可愛氛圍，讓樂迷感受興奮。」《BEEP BEEP》是一式具八十年代synthwear風格的歌曲，MV借鑒廿十世紀五十年代荷李活紫醉金迷畫面氣氛，因此既迷人又奢華。

 

▼Jessica《BEEP BEEP》MV▼

 

新專輯除收錄了主打歌《BEEP BEEP》、《Better Late Than Never》、《Get It? Got It? Good》Feat. Amber Liu、《Best Summer》、《Set Me Free》及韓國版《BEEP BEEP》等6曲新歌，Jessica坦言：「覺得自己在音樂上，變得愈來愈成熟。因此《BEEP BEEP》更參與作曲與作詞，雖然是一首關於愛情的歌，但內裡有我想要傳達對愛的意義嘅一首歌。」

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舞蹈加入芭蕾元素，令MV氛圍浪漫優雅。

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再以金髮造型亮相MV的Jessica。

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