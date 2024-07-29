巴黎奧運｜「微笑劍后」江旻憓奪金何振然兩度採訪獲讚　HOYTV隔空訪問捱批令場面尷尬

女子重劍「世一」江旻憓（Vivian）於巴黎奧運決賽落後 1：7 劣勢下打出逆轉，勇奪香港史上第三面奧運金牌。江旻憓於賽後接受多間傳媒訪問，其中TVB記者何振然獨家訪問江旻憓的部分獲得觀眾讚賞，網民亦將各大傳媒的江旻憓訪問作比較。
TVB記者何振然獲讚訪問處理得大方得體
江旻憓於賽後及上頒獎台後先後接受過TVB記者何振然獨家訪問，何振然於賽後訪問內問及江旻憓的感受，眼見江旻憓表現激動，何振然給予她空間抒發感受，讓她在鏡頭前真情流露並未有不斷作出追問，同時亦有祝賀她。由於賽後的江旻憓其後需要趕往頌獎台，何振然將其他問題留待她接受頒獎儀式後繼續訪問，並特意安排江旻憓與香港直播室的隊友連翊隔空通話，期間未有阻礙二人的對話，獲讚處理得大方得體。何振然其後於社交平台發帖文，分享了訪問片段，並坦言自己的心情尚未平復。
江旻憓於頒獎台接受金牌後，一次過接受了ViuTV、HOYTV、香港電台等多間香港傳媒圍訪，當時HOYTV將耳機遞給江旻憓，讓她與首位香港奧運得主李麗珊、前隊友張小倫隔空對話，不過由於圍訪時間有限，加上現場有其他傳媒同時做訪問，令場面顯得尷尬。有網民批評指HOYTV未有顧及同場圍訪的其他傳媒，令其他台的觀眾會難以明白現場情況，而ViuTV主持丹尼爾更公開指：「場內場外都要鬥」。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈