巴黎奧運｜「微笑劍后」江旻憓奪金何振然兩度採訪獲讚　HOYTV隔空訪問捱批令場面尷尬

女子重劍「世一」江旻憓（Vivian）於巴黎奧運決賽落後 1：7 劣勢下打出逆轉，勇奪香港史上第三面奧運金牌。江旻憓於賽後接受多間傳媒訪問，其中TVB記者何振然獨家訪問江旻憓的部分獲得觀眾讚賞，網民亦將各大傳媒的江旻憓訪問作比較。

TVB記者何振然獲讚訪問處理得大方得體

江旻憓於賽後及上頒獎台後先後接受過TVB記者何振然獨家訪問，何振然於賽後訪問內問及江旻憓的感受，眼見江旻憓表現激動，何振然給予她空間抒發感受，讓她在鏡頭前真情流露並未有不斷作出追問，同時亦有祝賀她。由於賽後的江旻憓其後需要趕往頌獎台，何振然將其他問題留待她接受頒獎儀式後繼續訪問，並特意安排江旻憓與香港直播室的隊友連翊隔空通話，期間未有阻礙二人的對話，獲讚處理得大方得體。何振然其後於社交平台發帖文，分享了訪問片段，並坦言自己的心情尚未平復。