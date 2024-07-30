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娛樂
2024-07-30 15:09:00

巴黎奧運｜跳水皇后郭晶晶換個身份再戰奧運　專業LOOK擔任裁判長成焦點

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郭晶晶換身份再戰奧運　跳水皇后專業LOOK擔任裁判長成焦點

郭晶晶換身份再戰奧運　跳水皇后專業LOOK擔任裁判長成焦點

跳水皇后郭晶晶身份多多，今屆巴黎奧運又多一個角色——跳水賽事裁判長，是中國體壇第一人。她之前擔任女子雙人3米板決賽裁判長，穿着白色恤衫、黑色長褲，架着黑框眼鏡，一副專業人士的模樣，見證中國隊陳藝文和昌雅妮獲得冠軍。

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郭晶晶換身份再戰奧運　跳水皇后專業LOOK擔任裁判長成焦點

郭晶晶換身份再戰奧運　跳水皇后專業LOOK擔任裁判長成焦點

郭晶晶並非首次參與奧運工作

郭晶晶是國際泳聯跳水技術委員會成員，因此並非首次參與奧運工作，上屆東京奧運角色是裁判。裁判負責打分，裁判長則是確保比賽的公正性，可以判定爭議和調整判罰。記得，上次完成東京奧運工作後，表示期待將來繼續參與裁判工作，4年後果然重現奧運賽場。

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42歲的郭晶晶贏過4面奧運金牌和兩年銀牌。2011年退役後，卸下運動員身份，擔任慈善跑步大使；2012年與霍啟剛結婚，又多了太太、媳婦的角色；2013、2017年、2019年，分別誕下3名孩子，有多了母親的角色。

隨着孩子逐漸長大，郭晶晶也恢復「自由身」，近年參與更多公職，2021年獲香港警務處委任為兒童保護計劃大史。今屆奧運，她除了是裁判長，還陪伴港協暨奧委會副會長的霍啟剛觀看港隊各大賽事，此時她的角色又變成了支持者。

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原文刊登於 Yahoo 體育

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