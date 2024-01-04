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娛樂
2024-01-04 14:40:59

張致恒又唔返工 Steven無錢還賴僱主喺英國有時差未出糧

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張致恒早前到性用品商店工作，但已經沒有返工。

張致恒(Steven)與區燕雯近日又因為照顧小朋友問題而發生爭執，女方連續多日在網上呻Steven嘈住小朋友，搞到全家不能入睡，並且埋怨Steven沒有理會小朋友嗌肚餓。近日雯雯分享的影片見到，一家幾口因為有心人請去不同樂園耍樂，片中不時傳來Steven的笑聲。惟Steven被踢爆沒有去工作，再次三分熱度，無份工做得長。

Steven表示要湊仔不能上班。

張致恒賴僱主有時差未出糧

KOL Sean過去曾收到不少Steven債主的短訊及聲音檔案，近日他又收到相關錄音，Steven以哭腔形式回應對方︰「大哥我都同你講過，就算我係還俾你，我都只係還到一二千，我無咁多錢可以還俾你。再加上我而家無喺嗰度返工，無人幫我湊仔，出唔到去做嘢，我而家仲諗緊方法去搵錢，你逼我都冇用你咪去唉，我唔知啊，我嗰個老細喺英國住，同呢邊倒轉時差，所以佢夜晚先出糧，我而家都等緊佢過錢俾我，一有我就即刻轉俾你好無，新嘅一年大家好黎好去好無啊我好攰呀！」

張致恒寧願在家瞓覺都不願工作。

繼續有人借錢

然而，Steven已經不是第一次以湊仔及好攰等理由做藉口唔返工，但離奇在仍有不少人借錢給他，估計是不想小朋友挨餓。有網民稱Steven及雯雯曾稱家人會幫手，因此難以明白為何二人寧願問大家借錢而不決心外出打工，認為兩公婆寧願賣慘呻窮等大家接濟，輕鬆過活。

網民用無懶二字形容他們兩公婆。

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