張致恒又唔返工 Steven無錢還賴僱主喺英國有時差未出糧

張致恒(Steven)與區燕雯近日又因為照顧小朋友問題而發生爭執，女方連續多日在網上呻Steven嘈住小朋友，搞到全家不能入睡，並且埋怨Steven沒有理會小朋友嗌肚餓。近日雯雯分享的影片見到，一家幾口因為有心人請去不同樂園耍樂，片中不時傳來Steven的笑聲。惟Steven被踢爆沒有去工作，再次三分熱度，無份工做得長。

張致恒賴僱主有時差未出糧

KOL Sean過去曾收到不少Steven債主的短訊及聲音檔案，近日他又收到相關錄音，Steven以哭腔形式回應對方︰「大哥我都同你講過，就算我係還俾你，我都只係還到一二千，我無咁多錢可以還俾你。再加上我而家無喺嗰度返工，無人幫我湊仔，出唔到去做嘢，我而家仲諗緊方法去搵錢，你逼我都冇用…你咪去…唉，我唔知啊，我嗰個老細喺英國住，同呢邊倒轉時差，所以佢夜晚先出糧，我而家都等緊佢過錢俾我，一有我就即刻轉俾你好無，新嘅一年大家好黎好去好無啊？我好攰呀！」