拉闊音樂會2024｜Edan自彈自唱Jeffrey低V現身 JACE+Marf開場緊張甩咀

MIRROR成員呂爵安(Edan)、陳凱詠(JACE)、魏浚笙(Jeffrey)及邱彥筒(Marf)首度於拉闊舞台相遇，今晚(22日)於亞博舉行主辦《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》，4人首先以《E先生連環不幸事件》及《隔離》為音樂會掀序幕，4人繼而脫去外套以校服look奉上謝霆鋒的《活著 VIVA》及 Cookies 的《心急人上》，Jace更是短裙上陣，盡顯青春魅力。
4人以兩首充滿回憶殺的「經典K歌」，進一步推高全場氣氛。不過未知是否開場緊張，Jace和Marf有點甩嘴和走音。
接著Jeffrey以Deep V西裝登場，接連唱《第一個迷》、《傢俬》和新歌《老積》，繼而Marf 穿白色娃娃裙出場，化身Jeffrey心儀女神，兩人手拖手合唱林宥嘉與阿肆的《致姍姍來遲的你》。
EDAN坐在鋼琴旁邊彈邊唱，與Jeffrey合唱《一表人才》後，繼而Edan 由鋼琴王子化身暗黑壞男孩，首次現場演繹跳唱新歌《月光奏明曲》。
接著JACE跳唱《百妖夜行的修行》延續叛逆因子，她與Marf跳唱《*~Silencio.Shh》及《收聲多謝》後，Marf首次現繹新歌新歌《TXT or Call》，其間客串MV男主角的Jeffrey突然現身，並大獻舞技，Jeffrey 更抱起Marf，非常sweet。