拉闊音樂會2024｜Edan自彈自唱Jeffrey低V現身 JACE+Marf開場緊張甩咀

MIRROR成員呂爵安(Edan)、陳凱詠(JACE)、魏浚笙(Jeffrey)及邱彥筒(Marf)首度於拉闊舞台相遇，今晚(22日)於亞博舉行主辦《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》，4人首先以《E先生連環不幸事件》及《隔離》為音樂會掀序幕，4人繼而脫去外套以校服look奉上謝霆鋒的《活著 VIVA》及 Cookies 的《心急人上》，Jace更是短裙上陣，盡顯青春魅力。

4人以兩首充滿回憶殺的「經典K歌」，進一步推高全場氣氛。不過未知是否開場緊張，Jace和Marf有點甩嘴和走音。