推短片談世巡感受 TWICE明年赴南美洲開唱(有片)

TWICE今年在日本進行了多場演唱會,包括在大阪市長居陸上競技場、東京味之素體育場的演出。此外,還在美國洛杉磯、紐約等城市舉行演唱會,而且大獲成功,門票全部售罄。之後還到了澳洲和印尼舉行演唱會,與當地fans見面。明年2月2日,TWICE將發行單曲專輯《I GOT YOU》,並展開新一年活動。她們計劃在墨西哥、巴西聖保羅及拉斯維加斯等地舉行演唱會,繼續世界巡迴演出。

▼ TWICE 昨日推出的短片《 TW-LOG@5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' ep. TWICE | Wrap Up & Mission Reveal 》。▼