推短片談世巡感受 TWICE明年赴南美洲開唱(有片)

韓國女子組合TWICE，昨日在組合的YouTube頻道推出短片《TW-LOG@5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' ep. TWICE | Wrap Up & Mission Reveal》，分享世界巡演的心路歷程，她們將於今(27日)、明(28日)兩天，於日本福岡PayPay巨蛋體育館，舉行本年度最後一場演唱會，這也是他們今年世界巡迴演唱會的最後一站。

TWICE今年在日本進行了多場演唱會，包括在大阪市長居陸上競技場、東京味之素體育場的演出。此外，還在美國洛杉磯、紐約等城市舉行演唱會，而且大獲成功，門票全部售罄。之後還到了澳洲和印尼舉行演唱會，與當地fans見面。明年2月2日，TWICE將發行單曲專輯《I GOT YOU》，並展開新一年活動。她們計劃在墨西哥、巴西聖保羅及拉斯維加斯等地舉行演唱會，繼續世界巡迴演出。 ▼ TWICE 昨日推出的短片《 TW-LOG@5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' ep. TWICE | Wrap Up & Mission Reveal 》。▼

此外，由隊內日籍成員MoMo、Mina、Sana組成的小分隊MISAMO，將於本月31日代表TWICE，參加日本NHK的跨年晚會《紅白歌唱大賽》，展示TWICE的音樂魅力，為樂迷獻上非常精彩的舞蹈演出，帶給樂迷難忘的音樂體驗。