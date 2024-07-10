方力申為小泳手努力爭取比賽資格 舊同學網上瘋狂爆料網民齊聲力撐

方力申近日多番炮轟泳總的屬會制度，令其泳會的天才小泳手被拒參賽。最令小方氣結的是泳總的聲明內容，「講到我係搞事分子咁」。他在活動上更無奈說到︰「話晒我曾經為港爭光不少，為總會服務多年，我咁有心為件事好，大家明眼人都知咩事，仲出口話我好似抹黑佢，但似乎係佢抹黑我喎！呢啲真係好難忍。」

事件終於迎來曙光，泳總初步同意設立讓運動員以個人身份參賽、不受屬會級別影響的參賽渠道。方力申泳會的小泳手，將有望參加比賽，而小方亦對泳總的回應表示歡迎，對於過去未能參加錦標賽的達標泳手的確是一個令人鼓舞的消息。

今次事件令不少人大讚小方，甚至有網民表示「刮目相看」。日前有自稱是方力申的大學同事在社交平台為他抱不平，他說︰「一直以來，佢係我認識嘅人中最L有正義感（同最L專一）嘅男人！只係呢廿年不斷俾人抹黑。作為兄弟，冇理由唔趁哩個時候大聲講：你老味，呢兩日對佢嘅讚美係遲左廿年啦！」

有自稱是方力申的同學在網上開PO。

同學稱方力申為游泳付出不少

這名同學表示知道方力申沒有threads，所以更加暢所欲言，他稱方力申教游水從不賺錢，「聽佢講，就算有學生，都好難揾到泳池租俾佢用，無池教條毛咩。事關好多池多數俾其他泳會（霸）租哂。所以佢開左幾年都係主要係兩間學校教……仲要中間捱過covid堅持用full time coach教，復常後成日親身落水，上晏九龍下晏香港，濕完再乾乾完再濕咁辛苦為咩，就係要教細路lor，所以話今次有學生游得好無得比賽，佢㷫到爆seed係好L正常。」他更指小方是一個不愛打字的人，「成日錄voice message嘅中年男人。」

帖文隨即引來不少人留言，有認識方力申的人表示對方在求學時，會一早去練水，然後再上堂，十分規律。有不少網民稱曾在街上、活動上遇方力申接觸，普遍都讚他是一個非常有禮同有修養的人，就算在街上有人和他打招呼，小方都是有禮貌回應。