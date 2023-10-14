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娛樂
2023-10-14 23:11:00

李啟言阿Mo在醫院過第二個生日 燒豬肉伴生日蛋糕已是長期治療的大鼓勵

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阿Mo自受傷後，已連續兩年在醫院過生日，回家慶生是一家三口的期望。

阿Mo自受傷後，已連續兩年在醫院過生日，回家慶生是一家三口的期望。

MIRROR紅館演唱會事故中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(Mo)，本周四(12) 29歲生日，亦是他在醫院渡過的第二個生日，其父李盛林牧師發出第64封代禱信，信中透露阿Mo獲醫護安排充滿驚喜的生日會，看似簡單的燒豬肉和生日蛋糕齊吃慶祝，卻已是阿 Mo面對長期治療的大大鼓勵。作為父母，陪阿Mo展開人生的新階段，也改寫了生命軌跡；李父期盼未來一年，每個月都有明顯又令人鼓舞的進展，明年能迎來活動自如的生日。

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So Ching亦有在阿Mo生日當天，在IG出po為他打氣。

李盛林牧師/李啟言(Mo)64封代禱信

() 啟言(Mo)

1) 「在醫院渡過人生第二個生日」

(感恩) 因阿Mo 長期在醫院接受治療，與醫護教授都已打成一片。感謝劉教授 發起為他安排一簡單卻是驚喜的生日會，以燒豬肉和生日蛋糕齊吃慶祝，卻是阿 Mo面對長期治療上的大大鼓勵。

(禱告) ：期盼明年第三個生日時，在創造主的恩惠下能活動自如，並且在前面一年，每個月都有令人明顯的、令人鼓舞的進展。

2) 「與頸椎脊柱研究教授交流」

(感恩)11月中大將安排舉辦「最尖端頸椎脊柱神經研究」講座。講員是來自多倫多大學專門研究頸椎脊柱神經的教授。治療阿Mo 羅教授及劉教授 將與他交流阿Mo 的情況和治療方向。

(禱告)：請為這交流能擦出火花，在治療的新領域中得到突破性的進展，以致在等候神經線反應的同時，對阿Mo 的治療有進一步的突破。

3)「了解阿Mo治療的儀器 5 針灸」

簡介原理

a) 「朱氏頭皮針」(朱明清教授發明) 直接在頭皮上施針，刺激運動神經區，直接由腦輸出訊號給脊椎與「靳三針」交替使用。

b) 「靳三針」(靳瑞教授發明) 刺激每條大神經和身體穴位，使肌肉繼續對神經信號有所反應，並對臟腑治療和調理如強心等產生療效。

感恩及療效 

a) 10支腹針 都是針對理氣健脾，滋補腎元利水，加上刺激膀胱括約肌及盤腔肌肉而幫助排尿。

b) 14支頭針 (朱氏頭皮針及靳三針)都是針對刺激腦血液循環、四肢的感覺神經及活動神經的反應。

c) 7 支手針，左右手穴位及神經交替施針，接合腦神經的刺激，左手指曾一度受刺激而產生活動反應。

d) 9 支腳針，左右腳穴位及神經交替施針，接合腦神經的刺激。

禱告

能刺激各條大小神經及頸椎脊柱神經、大小肌肉、臟腑等 能保持及強化正常健康狀態禱告。

 

() Mo爸媽

「從阿Mo的治療想起」：生命軌跡的改寫

1）人生不如意事十常八九，因為我們有耶穌的信仰，所以知道怎樣面對和從挫敗沮喪中重新得力。

2）本來打算慢慢放下神學院及大學的教學及教會傳道牧養的工作，再走人生下一步。因阿Mo的創傷，改變了我們的人生軌跡。因著我們是Mo爸媽的角色和濃濃的親情，走上了 與阿Mo同行這個新階段的人生路。

3）患難見真情，相信無論是 親情或愛情 都在這改變的人生軌跡中顯露無遺，這就是信仰給我們的方向和動力。

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