李啟言阿Mo期待頸椎神經能有「更上一層樓」的治療 盼身體可自主活動

*2) 「去年今週代禱信(19) – 2022年12月11日」* - 前後一年的比較:

*(去年今週)*

a)*「啟言心願」*

“*My wish would be praying for more patience and dedication to fight for recovery*”.(我的願望是能有更大的耐心和投入為康復而戰)

b)*「啟言事件的迴響」*

a) 其中一則:「對於MO 的不幸,我好心痛。但也因為他們一家對主的忠誠,*激發了離開教會超過 15年的我,鼓起勇氣與稚女一齊返教會*。願 MO一家的信,並在他們身上展現的神蹟,繼續祝福 MO的一家,也啟發更多人回教會!」

*(現在)*

a) 感謝神,在各方的打氣、鼓勵、祝福和祈禱下,*阿Mo在這比對上年的願望都能達成了*。b) *回響* :「非常感動,阿Mo的堅韌和努力,不放棄的精神,實在令人讚嘆! *雖然我不是教徒,但仍然希望阿Mo能夠得上天的眷顧,使到奇蹟能不斷發生在他身上,令阿Mo能早日康復 ,回復以往一樣*。我相信這亦是所有善良香港人的一種盼望。」