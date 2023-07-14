熱門搜尋:
C觀點 DSE 2023 Ray Online 書展2023 消費券2023 免費機票 二手樓 日本旅遊 消委會 深圳好去處 樓市
返回
娛樂
2023-07-14 19:00:58

杜汶澤東京入大阪走拆解在日港人⽣活 《尋找他媽的故事III》首集7.17免費播

分享：
杜汶澤東京入⼤阪走拆解在⽇港⼈⽣活 《尋找他媽的故事III》首集7.17免費播

杜汶澤拍攝《尋找他媽的故事》系列第3季。

「喱騷」CEO杜汶澤遠赴英國，經過多個時機程，聯同混肥仔拍攝《尋找他媽的故事》系列第2季，《尋找他媽的故事2英帝國點L樣》，當中探訪不同在英港。節出街後碑極佳，集更於FacebookIG突破過百萬點擊。萬眾期待，2023年終於推出系列第3季《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》。

走遍最地道之旅

直是港最喜愛的旅遊聖地，除了港旅遊外，移本的直上升，截2022年底，本的外國居⺠⼈數已經突破了300萬，且東京更是吸引最多外國居住的城市。及此，杜汶澤決定開拍《尋找他媽的故事》系列第3季，探訪當地港，了解居住本的活，是否如想像般美好。全集的《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》，杜汶澤走遍本，涉獵住屋、上班、稅制、交通等活節奏外，些千奇百怪的化也⼀⼀體驗。正如節中杜汶澤也有提到，「東京甚麼也有，除了正常的東外」。 除了涉及以上的精彩體驗外，此系列定必會探訪當地港，當中發現其實在這個香港「鄉下」居住，未如部份港所想，甚⾄⾃問究竟在這幹甚麼？是港的不適應，抑或是不能融入，還是...孤獨？

《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》走遍⽇本展開最地道之旅。

《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》走遍⽇本展開最地道之旅。

腰患復發說要退休

早在年前拍攝的《尋找他媽的故事2英帝國點L樣》，因為英國地物博，杜汶澤經常要坐長途，令他腰痛無比，連走路也走不動。今次他再次為了這節，於本到處遊走，包括東京、靜岡、⽩⾺、名古屋、等城市，由於拍攝時間緊湊，經常⼀⽇多個時，令他腰痛復發，忍痛回到台灣才可治理，更打趣說⾃⼰年事已，不能再拍這種節本之更可能是最後⼀次尋找他媽的故事了！

杜汶澤決定開拍《尋找他媽的故事》系列第3季，探訪當地港⼈，了解居住⽇本的⽣活。

杜汶澤決定開拍《尋找他媽的故事》系列第3季，探訪當地港⼈，了解居住⽇本的⽣活。

717免費播

季混肥仔希望令杜汶澤愛上英國，今次本深度遊，會否令深愛本的他，與本分⼿？欲知後事如何，就要密切留意集的《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》。 杜汶澤出品，《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》的預告於714「喱騷」FacebookInstagramYouTube上架；集於717起，逢星播出，「喱騷」所有⽤⼾可以隨時隨地收看。717上架的第集，更於「喱騷」的FacebookInstagramYouTube三個平台免費播出。

杜汶澤經常要坐長途⾞，令他腰痛無比，連走路也走不動。 杜汶澤腰痛復發，⼀直忍痛回到台灣才可治理。 節⽬中杜汶澤提到，「東京甚麼也有，除了正常的東⻄外」。 《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》的預告於7⽉14⽇上架。 《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》⾸集於7⽉17⽇起，逢星期⼀播出。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受