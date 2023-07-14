杜汶澤東京入大阪走拆解在日港人⽣活 《尋找他媽的故事III》首集7.17免費播

「喱騷」CEO杜汶澤遠赴英國，經過⼗多個⼩時機程，聯同混⾎肥仔拍攝《尋找他媽的故事》系列第2季，《尋找他媽的故事2之⼤英帝國點L樣》，當中探訪不同在英港⼈。節⽬出街後⼝碑極佳，⾸集更於Facebook及IG突破過百萬點擊。萬眾期待，2023年終於推出系列第3季《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》。

走遍 ⽇ 本 最地道之旅

⽇本⼀直是港⼈最喜愛的旅遊聖地，除了港⼈旅遊外，移⺠到⽇本的⼈數亦⼀直上升，截⾄2022年底，⽇本的外國居⺠⼈數已經突破了300萬，⽽且東京更是吸引最多外國⼈居住的城市。有⾒及此，杜汶澤決定開拍《尋找他媽的故事》系列第3季，探訪當地港⼈，了解居住⽇本的⽣活，是否如想像般美好。全⼗集的《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》，杜汶澤走遍⽇本，涉獵⽇本⼈住屋、上班、稅制、交通等⽣活節奏外，⼀些千奇百怪的⽣活⽂化也⼀⼀體驗。正如節⽬中杜汶澤也有提到，「東京甚麼也有，除了正常的東⻄外」。 除了涉及以上的精彩體驗外，此系列定必會探訪當地港⼈，當中發現其實在這個香港⼈「鄉下」居住，未如⼤部份港⼈所想，甚⾄⾃問究竟在這幹甚麼？是港⼈的不適應，抑或是不能融入，還是...孤獨？