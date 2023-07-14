杜汶澤東京入大阪走拆解在日港人⽣活 《尋找他媽的故事III》首集7.17免費播

「喱騷」CEO杜汶澤遠赴英國，經過⼗多個⼩時機程，聯同混⾎肥仔拍攝《尋找他媽的故事》系列第2季，《尋找他媽的故事2之⼤英帝國點L樣》，當中探訪不同在英港⼈。節⽬出街後⼝碑極佳，⾸集更於Facebook及IG突破過百萬點擊。萬眾期待，2023年終於推出系列第3季《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》。
走遍⽇本最地道之旅
⽇本⼀直是港⼈最喜愛的旅遊聖地，除了港⼈旅遊外，移⺠到⽇本的⼈數亦⼀直上升，截⾄2022年底，⽇本的外國居⺠⼈數已經突破了300萬，⽽且東京更是吸引最多外國⼈居住的城市。有⾒及此，杜汶澤決定開拍《尋找他媽的故事》系列第3季，探訪當地港⼈，了解居住⽇本的⽣活，是否如想像般美好。全⼗集的《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》，杜汶澤走遍⽇本，涉獵⽇本⼈住屋、上班、稅制、交通等⽣活節奏外，⼀些千奇百怪的⽣活⽂化也⼀⼀體驗。正如節⽬中杜汶澤也有提到，「東京甚麼也有，除了正常的東⻄外」。 除了涉及以上的精彩體驗外，此系列定必會探訪當地港⼈，當中發現其實在這個香港⼈「鄉下」居住，未如⼤部份港⼈所想，甚⾄⾃問究竟在這幹甚麼？是港⼈的不適應，抑或是不能融入，還是...孤獨？
腰患復發說要退休
早在⼀年前拍攝的《尋找他媽的故事2之⼤英帝國點L樣》，因為英國地⼤物博，杜汶澤經常要坐長途⾞，令他腰痛無比，連走路也走不動。今次他再次為了這節⽬，於⽇本到處遊走，包括東京、靜岡、⽩⾺、名古屋、⼤阪等城市，由於拍攝時間緊湊，經常⼀⽇乘⾞多個⼩時，令他腰痛復發，⼀直忍痛回到台灣才可治理，更打趣說⾃⼰年事已⾼，不能再拍這種節⽬，⽇本之⾏更可能是最後⼀次尋找他媽的故事了！
第⼀集7⽉17⽇免費播
上⼀季混⾎肥仔希望令杜汶澤愛上英國，今次⽇本深度遊，⼜會否令⼀直深愛⽇本的他，與⽇本分⼿？欲知後事如何，就要密切留意⼀連⼗集的《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》。 杜汶澤出品，《尋找他媽的故事III之富⼠⼭下》的預告於7⽉14⽇在「喱騷」Facebook、Instagram和YouTube上架；⾸集於7⽉17⽇起，逢星期⼀播出，「喱騷」所有⽤⼾可以隨時隨地收看。⽽7⽉17⽇上架的第⼀集，更於「喱騷」的Facebook、Instagram和YouTube三個平台免費播出。