杜汶澤發文疑為老友鄭中基護航 自稱「臭八婆」沒資格站道德高地指點

鄭中基日前宣布與經理人何慶湘割席，指自己患抑鬱症再飲酒，完成手上工作後，將在太太余思敏陪伴下，前往美國參加戒酒療程。事件引起多方討論，有猜測指何慶湘介入鄭中基夫妻之間，破壞別人家庭。陳志雲則爆料指余思敏對鄭中基與何慶渺的關係「唔高興」。向來跟鄭中基稱兄道弟的杜文澤，今日在社交平台發文，疑為老友護航。

八掛無可厚非 肆意批評沒實質好處 杜汶澤首先指出，「生活艱苦，大家都不容易，好奇之心人皆有之，八卦好像是普世價值觀，人類共同語言。偶然看見別人出錯或遭殃，口賤一下爽一爽，平衡心情，無可厚非。」他自稱是「臭八婆」，沒資格站道德高地指指點點，但一把年紀亦悟出半點道理：「誰的老公如何、誰的老婆怎樣，誰到底做了些什麼、誰有沒有資格被愛戴，誰值不值被憎恨……不管你此刻有多幸運終於給你找到個理直氣壯的理由可以肆意批判他，或只不過是你無中生有在冤枉人，重點是一覺醒來，你沒有多了一塊肉，也沒有少了一條毛！你的生活，還是要繼續。」

曾讚鄭中基是好老公好爸爸 杜汶澤直言，「小時候以批評為樂，長大後甚至可憐到以嘲笑和怒罵別人為職業的我，一生難苦，每天承受着無形的壓力，我可以告訴大家，最快樂不是你完美得無法被找到不足，而是放過別人和自己，輕鬆做人。」他自言仍在學習中，與大家互勉，希望有天能寬以待人，活得自在。杜汶澤曾於今年3月出po分享兩人12年前後的合照，發文大讚鄭中基是「父母眼中是個好孩子，在老婆眼中是個好老公，在子女眼中是個好爸爸，在員工眼中是個好老闆，在我眼中是一個成功的歌手，在心中永遠是個好朋友！」今次出po或許是為老友鄭中基說好話。