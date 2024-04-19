林愷鈴Ashley推首支唱作單曲《現在》 搵George@P1X3L拍MV創造浪漫二人世界

林愷鈴Ashley演而優則唱，首支個人唱作單曲《現在》正式推出。歌曲由林愷鈴、Enoch Cheng作曲，小克填詞，林愷鈴、Enoch Cheng、Justin Yau編曲，林愷鈴、Enoch Cheng監製，以空靈的歌聲去感動聽眾好好擁抱現在。 Ashley入行後一直以模特兒和演員身份雙線發展，今年正式出道成為歌手。自小學習音樂的她表示終於能達成夢想：「做model同演戲係日久生情嘅熱愛，對音樂就係一見鍾情，係我生命裏面不可缺少嘅養份。音樂令我成為一個更加有溫度、有感情嘅人。而且音樂本身也是故事，我好幸運可以用音樂講故事畀大家『睇』」。

談到創作概念，Ashley坦言《現在》是一個對自己的提醒：「我寫呢首歌嘅原因，係想提醒自己要把握現在，活在當下去感受生命每一個美好嘅瞬間。」因為她習慣凡事都預先規劃及訂下目標：「不過，我發現咗人生某一啲嘢，例如愛情，冇得plan到萬無一失嘅，佢可能會令你焦慮不安……就喺某一晚我突然間有靈感，其實愛情不用擔心和貪心，點解明明喺now，就急住想要擁有forever呢，如果我識得擁抱現在嘅每一刻，某程度上嗰啲moment就喺腦裏面成為永遠，繼續滋養住你嘅人生，就算段愛情無開花結果都好，擁有過嘅快樂同溫暖都可以sustain到永永遠遠。」