林日曦為節目遷就電視台終被放飛機 網民矛頭指向ViuTV

林日曦透露，有電視台與他洽談拍攝一個全新真人騷節目，時間約4個月，儘管他要花大量私人時間練習和鍛鍊，但認為這次內容是他以前很喜歡又放低了很長時間的項目，一腔熱血的他隨即答應。他更為節目更改了所有原定的行程及計劃，他說︰「由於節目題材令我很感興趣，我覺得好熱血，所以在我再三向節目組確認是否confirm，而他們說confirm之後，我更改了自己的計劃及行程，並承諾會落力配合他們。但半個月之後的今天，剛剛他們跟我說，高層唔ok我，他們的節目會繼續拍攝，但就同我bye bye。」

林日曦最近忙於舞台獨腳戲《大初戀日》，並不時分享關於門票安排及演出精華。不過，今日他卻分享一則不開心的自身經歷，並表明不是要控訴甚麼，只想與大家圍爐抒發一下心情而已。

熱血錯付換來失落

林日曦表示雙方沒有合約，所以對方在道理上是沒錯，但就覺得自己熱血錯付並換來失落︰「電視台有電視台的政策、考慮，我也管不了，而且工作人員都只係磨心，我冇打算追究亦都冇得追究。我只係仰天慨嘆一下啫，應該可以啩。其實我最失望嘅，唔係我改晒啲時間嚟就佢哋，而係我好鍾意依個idea，真係覺得好熱血，可惜現實比較冷血，我錯付了熱情。最後謝謝工作人員同我一齊熱血過，祝你們拍攝成功，但到時我唔會睇了，怕勾起傷心事。」

網民狂估 ViuTV

林日曦的帖文一出，隨即引來大量留言安慰，之後他再留言說︰「人大咗呢，睇到你哋啲簡單安慰說話，都會眼濕濕。圍住呢個爐真係好溫暖。」杜汶澤就留言「比個名我」，不少人反著他與林日曦開拍節目，就連李綺雯也說︰「我哋一齊度個真人show啦不如。」

網民對林日曦提及的「某個電視台」，幾乎一面倒指是ViuTV，並留言謂「金生可能一陣又打比你」。因為真人騷向來是ViuTV的皇牌節目，而林日曦亦曾為ViuTV拍攝過《跟住矛盾去旅行》，所以網民估林日曦指的是ViuTV。同時，亦有網民估是無綫、開電視及亞視。