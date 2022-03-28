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娛樂
2022-03-28 12:49:45

林⼦祥亞博演唱會遇疫情延期 改至12月26日舉行

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林子祥本月演唱會延期至12月舉行

林子祥原定本月的亞博演唱會，今日宣布延期至12月26日在同場地舉行。

因受到第五波新冠肺炎疫情影響，祥原定於本26亞洲國際博覽館舉yuu祥開演唱會—香港站」已在上月宣布延期，主辦經與相關單位今日決定把演唱會改到20221226於原場地亞洲國際博覽館Arena

主辦單位同日還作出以下安排 :

(1) 已購票及已領取票的觀眾可保留演唱會之完整(連同票根)於延期場次直接使，不需更換票或辦理任何換票⼿續。

(2) AEG Promotion購票或經主辦內部訂購未獲取票之觀眾，將在演唱會延期 場次約兩星期前收到票；觀眾帶同完整 (連同票根) 於延期場次直接使

 (3) Cityline購票通購票但仍未領取票，並選擇繼續於延期場次觀看演唱會之觀眾，可於延期場次期之前，前往「購票通助取票機」以購票時使的信或取票編碼領取票於延期場次直接使「購票通助取票機」地點及詳情請參考網址 https://cityline.com/Tdm.do，取票前請留意開放詳情

(4) 票上的資料曾被塗改、刪除或票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票，則有關票視為無效，不能使。主辦票之使權有最終之決定權利。

(5) 如觀眾遺失演唱會票，主辦不會提供任何演唱會票報失補償安排。 若上述演唱會延期無法符合已購票之觀眾，觀眾可選擇退票，主辦正與票務相關單位討論退票案，有關退票具體安排，主辦將盡快在 20225前公布。主辦將密切留意政府最新的防疫措施及指引，如有任何更新消息，主辦將盡快公布。

 

Cityline購票通 顧客服務熱線：2314 4228 / 電郵：cs@cityline.com.hk AEG Promotion 查詢熱線：5498 8788 / 電郵：info@hkaeg.com 並可繼續留意以下平台有關演唱會之消息 : Cityline 購票通網www.cityline.com AEG Promotion Facebook 平台：www.facebook.com/aegpromotion

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