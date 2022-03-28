林⼦祥亞博演唱會遇疫情延期 改至12月26日舉行

林子祥原定本月的亞博演唱會，今日宣布延期至12月26日在同場地舉行。

因受到第五波新冠肺炎疫情影響，林⼦祥原定於本⽉26⽇假亞洲國際博覽館舉⾏的「yuu林⼦祥開⼼演唱會—香港站」已在上月宣布延期，主辦⽅經與相關單位今日決定把演唱會改到2022年12⽉26⽇於原場地亞洲國際博覽館Arena舉⾏。

主辦單位同日還作出以下安排 :

(1) 已購票及已領取⾨票的觀眾可保留演唱會之完整⾨票(連同票根)於延期場次直接使⽤，不需更換⾨票或辦理任何換票⼿續。

(2) 經AEG Promotion購票或經主辦⽅內部訂購⽽未獲取⾨票之觀眾，將在演唱會延期 場次約兩星期前收到⾨票；觀眾帶同完整⾨票 (連同票根) 於延期場次直接使⽤。

(3) 經 Cityline購票通購票但仍未領取⾨票，並選擇繼續於延期場次觀看演唱會之觀眾，可於延期場次⽇期之前，前往「購票通⾃助取票機」以購票時使⽤的信⽤卡或取票編碼領取⾨票於延期場次直接使⽤。「購票通⾃助取票機」地點及詳情請參考網址 https://cityline.com/Tdm.do，取票前請留意開放詳情 。

(4) 如⾨票上的資料曾被塗改、刪除或⾨票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票，則有關⾨票視為無效，不能使⽤。主辦⽅對⾨票之使⽤權有最終之決定權利。

(5) 如觀眾遺失演唱會⾨票，主辦⽅不會提供任何演唱會⾨票報失補償安排。 若上述演唱會延期⽇無法符合已購票之觀眾，觀眾可選擇退票，主辦⽅正與票務相關單位討論退票⽅案，有關退票具體安排，主辦⽅將盡快在 2022年5⽉前公布。主辦⽅將密切留意政府最新的防疫措施及指引，如有任何更新消息，主辦⽅將盡快公布。

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