柳應廷Jer應援生日展 拍片讚柳柳粉大合唱好犀利 親錄窩心打氣說話

柳誕展覽於尖沙咀新港中心舉行,由本月9日起至21日開放予公眾參觀(17日除外)。生日展名為「Stay Gold Be Bold」代表fans對柳應廷的寄語,鼓勵Jer保持對音樂的喜愛,以及猶如黃金般閃耀珍貴的初心,忠於做自己喜愛的音樂,繼續大膽破格地將外國不同的音樂的元素,融入本地流行香港樂壇的廣東歌,就如今年推出3首玩味十足的「月球三部曲」,以人、鬼、神的3種態度表達「I am the I」(呼應Jer首張實體碟)的《筆觸男孩憂鬱之死》、《約齊靈魂在墳墓開生日派對》和《月居人》。

重置MV場景

生日展覽以柳應廷今年已推出的3首solo為主題,劃分為三大展區,擺放MV中的標誌性戲服和道具。歌迷會Admin表示,由於有部分道具如《墳P》的食物、《筆觸》王座的兒時玩具等已丟棄,故此FC自行重新購置,務求重現MV場景供參觀者打卡留念,不過《墳P》的手製心臟和的鼓棍、《筆觸》彩棒咪和《月居人》的激光槍等,均是MV的真道具,當然不少得「怪誕柳」、「鼓王柳」與共舞的骷髏骨、「月居柳」和「月居兔」戲服。值得一提是《月居人》展區有一座由9部電視機組成的藝術裝置,Admin解釋,「進場有Jer的巨型人形紙板及直徑2米的月球歡迎大家,經過3首歌的展區,就來到這裝置可透過閉路電視看到各展區的狀況,代表在裝置中間的月居人(Jer)可關注地球(fans)的一舉一動。」fans可以不同角度打卡,與月居人「合照」。

展出Fan Art作品

從2021年「We walk through the dark 」作品展,展示由Jer歌曲啟發的藝術創作,到去年「Symphony of the Soul」的沉浸式藝術展覽,向來柳誕企劃的主題均圍繞Jer的作品,都延伸不同的藝術創作。不過,今年Admin於9月才正式上任,要在大約兩個月內籌備生日展,時間較倉卒,感謝逾百名義名以不同形式協助,今年主要徵集與Jer歌曲有關的畫作,於 Fan Art 區將展出近50張柳柳粉的畫作,同區亦擺放了兩台巨型扭蛋機,10cm大扭蛋的禮品包括粉絲手繪精品、Jer不同造型的即影即有相和海報,每天不定時加入驚喜,就像Jer的作品和演出,為大家帶來源源不絕的驚喜。