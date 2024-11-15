柳應廷Jer應援生日展 拍片讚柳柳粉大合唱好犀利 親錄窩心打氣說話

柳應廷Jer將迎來32歲生日，獲柳柳粉於尖沙咀舉行「Stay Gold Be Bold」生日展。(娛樂組攝)

柳應廷Jer將於本月20日將迎來32歲生日，一眾柳柳粉(Jer粉絲暱稱)特意於昨日(9日)起為Jer舉行為期兩星期的生日展「Stay Gold Be Bold」，向來寵粉的Jer地為今次展覽拍攝從未公開的多款靚仔造型照，提供幕後拍攝花絮，並分享對粉絲的窩心感言，Jer承諾，「希望嚟緊嘅每一首歌或者阿Jer做嘅每一樣嘢，都可以俾你哋睇到一個好努力嘅我。」此外，今次展覽的神秘集資禮物「打氣匙扣」，Jer親自錄下6句打氣說話，由起身返工返學、食飯到休想都貼心為柳柳粉加油，並提醒別忘記他的歌聲陪伴。

Stay Gold Be Bold 鼓勵Jer保持初心 柳誕展覽於尖沙咀新港中心舉行，由本月9日起至21日開放予公眾參觀(17日除外)。生日展名為「Stay Gold Be Bold」代表fans對柳應廷的寄語，鼓勵Jer保持對音樂的喜愛，以及猶如黃金般閃耀珍貴的初心，忠於做自己喜愛的音樂，繼續大膽破格地將外國不同的音樂的元素，融入本地流行香港樂壇的廣東歌，就如今年推出3首玩味十足的「月球三部曲」，以人、鬼、神的3種態度表達「I am the I」(呼應Jer首張實體碟)的《筆觸男孩憂鬱之死》、《約齊靈魂在墳墓開生日派對》和《月居人》。

配合百變形象 展出從未曝光造型照 Jer柳應廷歌迷會(JFC)Admin接本報訪問時表示，配合Jer的百變形象，他們邀請Jer以Rock/Band仔、英倫風、優閒和太空4個主題拍攝型造照，Jer亦特地提供型chok又可愛的幕後花絮，在展覽場地的 LED Wall 播放，每位入場參觀眾首先都會聽到Jer對支持者的窩心分享，「Hello 各位入場的柳炒你哋好，無論係本地或海外，首先歡迎你哋嚟到呢個生日派對，好開心今年有大家嘅Support，多謝你哋每一位對我嘅支持，無論係好多唔同嘅表演同我出嘅每一首歌都好，你哋都咁鍾意。」 承諾做好作品：俾你哋睇到努力嘅我 Jer曾表示在舞台表演時，好享受全場大合唱的歌聲與氣氛，不時會召喚大家合唱，更曾拍片示範如何和唱，他續說，「有時我好任性地叫大合唱，大家都好犀利咁做到，所以一路以嚟都好多謝你哋。希望嚟緊嘅每一首歌或者阿Jer做嘅每一樣嘢，都可以俾你哋睇到一個好努力嘅我，多謝你哋支持。」看畢Jer短片，柳柳粉可在一幅長達10米的星空留言板，寫下對 Jer 的星語祝福心願，寓意一同守護照亮陪伴著 Jer 的音樂星途。

重置MV場景 生日展覽以柳應廷今年已推出的3首solo為主題，劃分為三大展區，擺放MV中的標誌性戲服和道具。歌迷會Admin表示，由於有部分道具如《墳P》的食物、《筆觸》王座的兒時玩具等已丟棄，故此FC自行重新購置，務求重現MV場景供參觀者打卡留念，不過《墳P》的手製心臟和的鼓棍、《筆觸》彩棒咪和《月居人》的激光槍等，均是MV的真道具，當然不少得「怪誕柳」、「鼓王柳」與共舞的骷髏骨、「月居柳」和「月居兔」戲服。值得一提是《月居人》展區有一座由9部電視機組成的藝術裝置，Admin解釋，「進場有Jer的巨型人形紙板及直徑2米的月球歡迎大家，經過3首歌的展區，就來到這裝置可透過閉路電視看到各展區的狀況，代表在裝置中間的月居人(Jer)可關注地球(fans)的一舉一動。」fans可以不同角度打卡，與月居人「合照」。 展出Fan Art作品 從2021年「We walk through the dark 」作品展，展示由Jer歌曲啟發的藝術創作，到去年「Symphony of the Soul」的沉浸式藝術展覽，向來柳誕企劃的主題均圍繞Jer的作品，都延伸不同的藝術創作。不過，今年Admin於9月才正式上任，要在大約兩個月內籌備生日展，時間較倉卒，感謝逾百名義名以不同形式協助，今年主要徵集與Jer歌曲有關的畫作，於 Fan Art 區將展出近50張柳柳粉的畫作，同區亦擺放了兩台巨型扭蛋機，10cm大扭蛋的禮品包括粉絲手繪精品、Jer不同造型的即影即有相和海報，每天不定時加入驚喜，就像Jer的作品和演出，為大家帶來源源不絕的驚喜。

冧爆「打氣匙扣」暗藏碼密 論到另一大驚喜，相信必然是柳誕展的集資禮物，包括巨型的「太空柳」海報和「打氣匙扣」。FC的Admin表示，他們提供多款打氣字句，由Jer親自挑選其中6句，錄下冧爆的打氣說話。生活起居方面，從柳聲鬧鐘「雞叫 起身返學返工喇！fighting fighting！」，填肚溫馨提示「肚仔餓唔餓呀？╴記得準時jap jap jap」和叮囑睡前「嗱！再忙再攰都好，記住要休息吓，休息係為咗行更遠嘅路，加油！」當然，Jer不忘提醒有他的歌聲陪，「唔好嘈唔好嘈！靜靜地聽我唱歌！shh！」、「嗱！無人係孤單架！仲有我嘅歌聲陪住你吖嘛！加油！」和「你哋準備去同我一齊奔向月球未？」6句看似簡單的打氣bite，實是暗藏柳柳粉與Jer的密碼，包括「為食柳」食好西的「jap jap聲」、Jer的口頭禪「唔好嘈」和《月居人》歌詞「shh」，還有Jer在演唱會經常勉勵大家的說話。另外，還有應援「柳誕」巴士和巴士站燈箱，供柳柳粉卡打。