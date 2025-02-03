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娛樂
2025-02-03 15:57:57

格林美2025︱Kendrick Lamar作歌數臭 Drake 獲5項說唱音樂大獎

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Kendrick Lamar無心插柳的一曲，令他成為《格林美》大贏家。

Kendrick Lamar無心插柳的一曲，令他成為《格林美》大贏家。

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Kendrick Lamar在周日舉行的《第67屆格林美獎頒獎典禮》(Grammy Award)上，憑藉其diss歌曲《Not Like Us》，榮獲「年度最佳歌曲」(Song of the Year)獎。此曲更令他在頒獎禮上，一舉奪下「年度最佳錄音」(Record of the Year)、「年度最佳說唱」(Best Rap Song)、」「年度最佳說唱表演」(Best Rap Performance)及「年度最佳MV(Best Music Video)

 

去年Kendrick Lamar與加拿大說唱歌手Drake，進行了一場大戰，互相出歌攻擊對方，《Not Like Us》則是Kendrick Lamar第五首diss Drake的曲目，於 YouTube上架首周，便創下8,120萬的播放量，成為一首現象級歌曲，更打破說唱歌曲在串流媒體的播放紀錄，更令Kendrick Lamar成為這場罵戰之間的實際贏家。

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Kendrick Lamar全晚共奪5獎，他走到後台展示戰利品。 Kendrick Lamar於台上舉行勝利獎座。 Kendrick Lamar憑diss track贏得「Song of the Year」，絕對是一項歷程。

Kendrick LamarBillboard熱門說唱歌曲榜上，連續21周排名第一，於今年《格林美》更獲得7項提名，而且更是首次有diss track，第一次進入《格林美》主要獎項中獲得提名。Kendrick Lamar上台領獎時表示：「我想把這個獎項獻給這座城市。」5項《格林美》獎，不僅是對Kendrick Lamar音樂才華的肯定，也彰顯他在說唱界的地位。

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