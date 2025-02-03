格林美2025︱Kendrick Lamar作歌數臭 Drake 獲5項說唱音樂大獎

Kendrick Lamar在周日舉行的《第67屆格林美獎頒獎典禮》(Grammy Award)上，憑藉其diss歌曲《Not Like Us》，榮獲「年度最佳歌曲」(Song of the Year)獎。此曲更令他在頒獎禮上，一舉奪下「年度最佳錄音」(Record of the Year)、「年度最佳說唱」(Best Rap Song)、」「年度最佳說唱表演」(Best Rap Performance)及「年度最佳MV」(Best Music Video)

去年Kendrick Lamar與加拿大說唱歌手Drake，進行了一場大戰，互相出歌攻擊對方，《Not Like Us》則是Kendrick Lamar第五首diss Drake的曲目，於 YouTube上架首周，便創下8,120萬的播放量，成為一首現象級歌曲，更打破說唱歌曲在串流媒體的播放紀錄，更令Kendrick Lamar成為這場罵戰之間的實際贏家。