格林美2025︱Kendrick Lamar作歌數臭 Drake 獲5項說唱音樂大獎

Kendrick Lamar在周日舉行的《第67屆格林美獎頒獎典禮》(Grammy Award)上,憑藉其diss歌曲《Not Like Us》,榮獲「年度最佳歌曲」(Song of the Year)獎。此曲更令他在頒獎禮上,一舉奪下「年度最佳錄音」(Record of the Year)、「年度最佳說唱」(Best Rap Song)、」「年度最佳說唱表演」(Best Rap Performance)及「年度最佳MV」(Best Music Video)

去年Kendrick Lamar與加拿大說唱歌手Drake,進行了一場大戰,互相出歌攻擊對方,《Not Like Us》則是Kendrick Lamar第五首diss Drake的曲目,於 YouTube上架首周,便創下8,120萬的播放量,成為一首現象級歌曲,更打破說唱歌曲在串流媒體的播放紀錄,更令Kendrick Lamar成為這場罵戰之間的實際贏家。