國際華裔女星楊紫瓊近日迎來60歲生日,其76歲富商另一半尚陶德(Jean Todt),為她舉行生日會,最近與楊紫瓊合演 Disney+新劇《American Born Chinese》的男神吳彥祖也帶太太Lisa S出席。

楊紫瓊主演的大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)好評如潮,進一步奠定她的國際紅星地位,還為電影《迷你兵團2》(Minions : The Rise of Gru)聲演功夫大師,吸納埋小朋友影迷支持。

楊紫瓊的登六派對上,她披散一頭捲曲秀髮,身穿吊帶花裙,女人味十足。作為當晚壽星的楊紫瓊,獲《奇異女俠玩救宇宙》製作組送上眼仔的生日蛋糕,配合電影之餘又充滿特色。照片所見,楊紫瓊與未婚夫尚陶德拖手合影,有傳男方身家超過千億,雖然兩人早在愛情長跑第10年時決定訂婚,可是一直沒有註冊結婚,目前仍是未婚夫妻。