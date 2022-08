等了又等,全球注目的《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳劇集《龍之家族》(House of the Dragon)終於上架。據Variety報道,《龍》首播即打破HBO影集首播史上最高收視紀錄,美國地區錄得998.6萬觀眾收看。《權力遊戲》於2011年首播時錄得420萬觀眾收看,《高校十八禁》首播則有240萬觀眾。