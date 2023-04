江南大叔PSY推出首部演唱會紀錄片 5月3日Disney+上架

「江南大叔」PSY憑洗腦神曲《江南Style》(Gangnam Style)紅遍全球,更把K-POP風潮推進至世界各地,Disney+為這位掀起「Oppa Gangnam Style!」及「騎馬舞」熱潮我「江南大叔」推出演唱會紀錄片《PSY SUMMER SWAG 2022》,即將於5月3日上架。



《PSY SUMMER SWAG 2022》將會記錄他在熱血沸騰的氣氛、數小時的連場歌舞、以及眾所周知的「騎馬舞」表演等,觀眾將可全方位地浸沉於這場盛夏演唱會中。PSY作為首位打入美國Billboard Hot 100排名第2位的韓國歌手,成功於當年引領K-POP至世界舞台,從而令韓流風潮席捲全球!《PSY SUMMER SWAG 2022》拍下他於走訪7個城市向一共約350,000名粉絲作出10場熱血演出的歷程,其中當然不少得熱爆全球的《江南Style》、《That That》等著名金曲的表演。除了即將於5月3日獨家上線的《PSY SUMMER SWAG 2022》外,觀眾還可以於Disney+ 欣賞到其他優質紀錄片,包括即將於4月21日推出,BTS(防彈少年團)成員SUGA全新個人專輯的特別音樂紀錄片《SUGA: Road To D-DAY》;以電影院級別4K質素拍攝, BTS於美國洛杉磯SoFi體育場演出的演唱會影片《BTS 防彈少年團: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – 洛杉磯》(BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA);收錄了防彈少年團成員j-hope個人專輯創作過程的音樂紀錄片《j-hope IN THE BOX》,以及展現五位韓流明星好友,包括朴敘俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植連同BTS成員V,在私下自然又不造作一面的旅行真人秀《IN THE SOOP: 友情旅行》(IN THE SOOP: Friendcation)。