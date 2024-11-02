江若琳母子任「好玩大使」 吳若希帶囝囝設計遊戲率先試玩

由雷霆881商業一台及香港專業教育學院（IVE）合辦之《家家玩到創遊學團》，今日（11月2日）假IVE沙田院校WE Park隆重舉行，陳柏宇及女兒陳羿辰（Abigail）、江若琳及兒子蕭立鈞（Owen）、吳若希及兒子何少弘（Kylian）擔任「好玩大使」，聯同逾120個家庭，走入一個無限玩、隨意玩之實體遊戲世界。
開幕禮上，歌手鄭嘉嘉與女兒鍾亦淇、DJ區可頣（Chloe）及小朋友Alexis 獻唱活動主題曲《隨我玩》，為《家家玩到創遊學團》揭開序幕。陳柏宇、江若琳及吳若希親自向現場家庭分享與子女相處之道，並即席玩遊戲，由小朋友作主導角色，自行發掘不同遊戲玩法，體驗「1種物料N種玩法」的樂趣，激發幼兒好奇心、創意思維及多方面發展能力，更帶領全場逾120個家庭宣讀好玩宣言。商業一台總監郭志仁與香港專業教育學院（沙田）院長暨幼兒、長者及社會服務學科學術總監何潔宜，聯同一眾「好玩大使」，攜手主持啟動儀式，公布活動正式展開。
WE Park是一個戶外遊戲教育場地，除可讓小朋友盡情發揮探索精神及創意，也用作培訓場地。「好玩大使」陳柏宇、江若琳及吳若希各自帶子女率先親身試玩這三個遊戲區。
江若琳及兒子Owen設計的「玩沙區」，特別加入「馬騮大王」的元素，因為江若琳知道Owen喜歡玩沙及猴子。小朋友可以在沙堆尋寶，找出「小馬騮」及扭蛋，再獻給「馬騮大王」。吳若希及兒子Kylian設計的「玩得激」，靈感來自Kylian喜歡玩車的喜好。為配合小朋友的玩法意念，IVE沙田學生用紙張製作可以行走的汽車，讓小朋友配合拼砌不同大小、質感的積木，設計出積木與車的N種玩法，繼而啟發小朋友的創意。陳柏宇及女兒Abigail設計的「玩創意」， IVE沙田學生用紙張製作小朋友尺寸的傢俬，讓小朋友探索如何在紙傢俬的立體物品上進行不同顏料的N種玩法，讓小朋友感受玩藝術的樂趣、情緒的宣洩及豐富多感官的刺激。