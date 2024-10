江𤒹生AK生日出新歌《Game of Life》MV 型爆揸槍騷肌派福利：窮剩得返六粒嘢(有片)

江𤒹生AK今日(16日)32歲生日,早前已於首個個唱《ANSON KONG 「THE GAME OF LIFE」 IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》率先首唱的演唱會主題曲《Game of Life》,AK特地於晚上10時16分發布MV,作為送給生粉的禮物。在MV中進入遊戲世界,他拿著仿真槍,型爆向重重關卡進發,以配合借遊戲比喻演藝旅程的主題,AK介紹道:「我入行後,好似入咗一個新嘅遊戲世界,呢5、6年經歷好多唔同嘅難關,有啲比較順利有啲比較難,有啲可能係需要同啲同伴組隊,你先可以跨過嘅一啲關口,有啲你要獨自去面對,今次用咗打機嘅心情,套落首歌。」