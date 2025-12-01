洪卓立個唱取消被指與麥花臣八字唔夾 自責有癲癇不能到現場救災

大埔宏福苑發生五級火，至今已造成至少146人罹難，引起全球關注，而娛樂圈更有不少活動立即叫停。英皇娛樂旗下三位歌手包括洪卓立、許靖韻及曾傲棐的音樂會亦將延期舉行。洪卓立原定於昨日（30日）在旺角麥花臣舉行《洪卓立探索者巡迴音樂會香港站》，亦是他等了6年在香港舉辦音樂會，他在社交網發表心聲，除澄清非外界所指演唱會滯銷而延期，而是沉重的心情令他沒辦法專業開唱。



難以專業開唱 洪卓立在社交網發文表示：「有朋友覺得我好黑仔，同麥花臣八字唔夾，次次都開唔成，但請原諒我真係無咁專業、堅強，可以照開音樂會專心唱歌比大家聽。確實香港站等咗6年，中間經歷咗好多困難，同事、樂隊、導演組亦辛苦咁籌備咗幾個月，但對比呢幾日發生嘅一切，音樂會算係咩嘢？我算係咩嘢？我寧願等多六年，甚至乎取消。」他坦言想像不到該用什麼心情上台唱歌，「如果我自己都唔開心，又點享受舞台，點樣可以娛樂到大家？」並希望已購票的朋友明白和體諒。

自責癲癇未到現場幫忙 洪卓立又自爆因為癲癇未能到災場幫忙，他自責表示：「原諒我嘅癲癇，去唔到現場幫手，實在怕去到現場咁多人，Touch wood 我太緊張發作會增添混亂。只能夠叫做捐少少錢、盡量幫手push repost，甚至乎有冇叫幫到手其實自己都唔知道。」最後，他希望逝者安息、早登極樂，以及能有更多奇蹟發生。

