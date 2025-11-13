海俊傑太太獲郭富城等相助速籌80萬 有指可供移植肝臟來源是「屍肝」

現年52歲的1994年新秀冠軍海俊傑，上星期六（11月8日）晚上在IG喊住直播，聲淚俱下為急性肝衰竭的太太莫家慈（Effie）籌醫藥費，表示Effie急需接受肝臟移植，但仍欠70萬醫藥費。片段出街後引來迴響，並收到不少圈中人伸出援手幫忙，除了古天樂、曾志偉，有指郭富城、小美、陳淑芬、連炎輝等亦有相助，一呼百應，海俊傑在短短一個多小時內共籌得79萬，以解決燃眉之急。

太太最新情況 據指，籌款一事由廖安麗負責聯絡海俊傑，海俊傑感激大家慷慨解囊，並透露太太Effie的最新情況。海俊傑表示太太現時在廣州中山大學醫院的ICU，身體狀況暫時穩定，正等候合適的指數和可供移植的肝臟。據報道指海俊傑希望太太換肝移植手術成功後，如果合適的話，想返香港的瑪麗醫院繼續接受治療。

移植肝臟來源 廖安麗亦公開了醫療費用詳情，並指可供移植的肝臟來源是來自「屍肝」，而肝臟連同手術費用，需要約50-60萬人民幣；至於醫院ICU的每日收費，則由人民幣8000至30,000元，還有手術後有關跟進之收費，以及廣州返香港關口接駁的私人營運救護車收費，單程索價30,000元。據指，海俊傑稱如太太能夠逃過此劫，大家的捐款如有用剩必定會將餘額退回，他亦打算把太太治療中的所有支出收據披露，讓捐助人了解捐款用途。