回英獨自過生日

混血肥仔今日更新IG,貼出多張在英國的生活照,並寫道:「生日晚飯一人前。Birthday dinner for one Wishing peace and happiness to you all.」說明人在英國,獨自一人食飯慶祝。

大部分網民也祝他生日快樂,未有嘲諷出軌的留言。有網民表示可惜:「先祝您生快,但好哋哋一頭家……」肥仔就用一個雙手伸出表示無奈的emoji回覆。

BBO現時仍繼續運作不停出片,但肥仔無再出現,旗下多名靚女主持輪流介紹各國特色,最新一集是介紹保加利亞。