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娛樂
2024-03-14 21:01:25

潘紹聰相隔15年回歸《恐怖熱線》 周國豐夜晚唔敢播《夜夜痴纏》

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潘紹聰回歸新城廣播主持的《恐怖熱線》。

「鬼王」潘紹聰相隔15年回歸新城廣播主持的《恐怖熱線》已於周六(9) 晚上11時首播，邀請了任職廣播界多年的資深主持兼近期人氣王周國豐，現身首集嘉賓大爆廣播界深宵節目靈異事件。

周國豐指今次是第一次正式來到新城廣播接受訪問，以前他在港台擔任DJ時也曾主持過深宵節目，當年參加DJ大賽時，才藝表演就是講鬼故事，結果勝出了。但之後卻未有機會主持與靈異有關的節目。他笑言以前常被上司鬧：「你有咩叻，剩係識講鬼故。」

周國豐很驚電影《風之谷》的音樂。

周國豐表示在自己的廣播生涯中，慶幸沒有遇過甚麼靈異事件，但如地方有不妥，他會感應到不舒服。他強調來到新城，沒有不適的感覺，很舒服。提到播放歌曲，周國豐說：「麥潔文的《夜夜痴纏》是不可以播的，除了這首，我還很驚電影《風之谷》的音樂。」他指有太多傳聞是關於《夜夜痴纏》這首歌，至於《風之谷》音樂，曾有同事在深宵播出後，發現在小朋友行過。潘紹聰笑指新城以前位處溜冰場，做通宵節目時試過看到看更叔叔趴在玻璃上看，真是有點恐怖。

周國豐又爆廣播界曾有傳聞，當年有DJ在做節目中途走了，在直播室會放置一本「Log book」，記低每天在電台發生的事。有傳當年這位DJLog book上寫了「直播室有鬼，我走先。」不過後來這位DJ已經澄清了。國豐與「鬼王」同稱聽聞過蔡楓華也有鬼故事，「鬼王」即表示好想邀請蔡楓華亮相節目求證及親身講下。

潘紹聰邀請任職廣播界多年的資深主持周國豐，擔任首集嘉賓。

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