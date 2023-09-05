潘蔚林告別無綫新聞主播派散水餅 轉型做老師 颱風採訪無限loop

無綫女記者翟睿敏日前在颱風蘇拉吹襲期間，到紅磡報道新聞，惟她抵抗風力的動態，跟身後的途人完全相反，鬧出笑話。不少觀眾亦因此翻炒過去無綫主播在颱風襲港期間的採訪片段，而最令人津津樂道的，始終是潘蔚林於09年到尖沙咀海旁報道颱風莫拉菲。沒想到的是，昨天(4日)是潘蔚林最後一天上班，明珠台主播Melissa Gecolea及化妝師均貼出照片，跟潘蔚林道別。

潘蔚林當年報道颱風莫拉菲時，可謂苦不堪言，頭盔及鞋相繼被吹走，就算紮行馬也見到他站不穩，更一度吹至45度傾斜，猶如已故國際巨星米高積遜的招牌舞蹈動作一樣，其後更有外籍人士舉起姆指大讚潘蔚林。此片至今每逢打風都必定成為網民翻看的片段。