潘蔚林告別無綫新聞主播派散水餅 轉型做老師 颱風採訪無限loop

無綫女記者翟睿敏日前在颱風蘇拉吹襲期間，到紅磡報道新聞，惟她抵抗風力的動態，跟身後的途人完全相反，鬧出笑話。不少觀眾亦因此翻炒過去無綫主播在颱風襲港期間的採訪片段，而最令人津津樂道的，始終是潘蔚林於09年到尖沙咀海旁報道颱風莫拉菲。沒想到的是，昨天(4日)是潘蔚林最後一天上班，明珠台主播Melissa Gecolea及化妝師均貼出照片，跟潘蔚林道別。
潘蔚林當年報道颱風莫拉菲時，可謂苦不堪言，頭盔及鞋相繼被吹走，就算紮行馬也見到他站不穩，更一度吹至45度傾斜，猶如已故國際巨星米高積遜的招牌舞蹈動作一樣，其後更有外籍人士舉起姆指大讚潘蔚林。此片至今每逢打風都必定成為網民翻看的片段。
潘蔚林低調離開
潘蔚林昨晚如常在《六點半新聞報道》擔任主播，在節目尾聲時，他未有特別交待自己離開，只是簡單說：「新聞報道完，各位觀眾，再見！」明珠台的外籍新聞主播Melissa Gecolea，上載與潘蔚林在直播室的合照，留言稱「我們高大靚仔的主播蔚林明天離開我們，希望他在新一頁一切順利。」
轉行做老師
有化妝師亦上載與潘蔚林的合照，同時透露了對方的去向︰「今日在TVB 收到新聞部資深男主播 (潘蔚林)的散水餅，內心實在不捨得！他為人穩重，工作充滿熱誠及幹勁，平易近人！他離職後會到大學教學，作育英才，培育更多新聞系精英，Flora衷心祝他事業邁向另一領域高峰！謹記他最後的一句話(大家加油)！」
太太同是主播
現年45歲的潘蔚林，効力無綫近廿年，太太劉紫鳳同是新聞主播，二人育有一子。劉紫鳳曾在無綫擔任主播，其後轉到有線報道新聞，收到大信封之後，劉紫鳳曾當KOL及到大學分享工作經驗，去年她重投主播行列，於鳳凰新聞台任職。