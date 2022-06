古巨基去年曾預告展開《IRLTS》(I Really Love To Sing) 企劃,有意跟不同新生代歌手合作。今日(20日)他在社交平台公布將於周三(22日)推出與MIRROR成員Edan(呂爵安)合唱的新歌《飄流教室》,作為全新企劃《IRLTS》的頭炮,古巨基寫著:「讓大家久等了。後天,全新企劃《IRLTS》I Really Love To Sing,正式展開。」