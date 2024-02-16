王祖藍李亞男大埔海景豪宅築愛巢　小紅書大曬一家人天台打邊爐過年

圈中模範夫妻王祖藍與李亞男於2015年結婚，婚後育有兩位可愛囡囡，一家四口幸福快樂。而事業方面，王祖藍北上發展多年，獲不少綜藝節目邀請，人氣頗高之外，人仔亦賺到笑。

喺白石角購入多個豪宅單位

投資物業有道嘅祖藍，喺大埔白石角先後購入多個豪宅單位。近日王祖藍一家四口返港過年，李亞男上載一段一家人食團年飯嘅影片到小紅書與網民分享，結果意外令過億豪宅內景曝光。

李亞男喺小紅書上載影片並留言：「最幸福的是一家人坐在一起吃團圓飯！過年啦！大家的春節團圓飯都吃了啥呢～我們家晚上要開party，為了滿足所有人的口味，這次的團圓飯東南西北各種口味都安排上了～新的一年要繼續多陪伴家人，珍惜和家人團圓的時光！#很男不有趣的日常 #浪漫生活的記錄者 #大家的春節 #我家年味不一般 #明星不止AB面」。