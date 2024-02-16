王祖藍李亞男大埔海景豪宅築愛巢　小紅書大曬一家人天台打邊爐過年

圈中模範夫妻王祖藍與李亞男於2015年結婚，婚後育有兩位可愛囡囡，一家四口幸福快樂。而事業方面，王祖藍北上發展多年，獲不少綜藝節目邀請，人氣頗高之外，人仔亦賺到笑。
喺白石角購入多個豪宅單位
投資物業有道嘅祖藍，喺大埔白石角先後購入多個豪宅單位。近日王祖藍一家四口返港過年，李亞男上載一段一家人食團年飯嘅影片到小紅書與網民分享，結果意外令過億豪宅內景曝光。
李亞男喺小紅書上載影片並留言：「最幸福的是一家人坐在一起吃團圓飯！過年啦！大家的春節團圓飯都吃了啥呢～我們家晚上要開party，為了滿足所有人的口味，這次的團圓飯東南西北各種口味都安排上了～新的一年要繼續多陪伴家人，珍惜和家人團圓的時光！#很男不有趣的日常 #浪漫生活的記錄者 #大家的春節 #我家年味不一般 #明星不止AB面」。
喺成都同東北帶咗火鍋底料
喺影片中，李亞男首先為大家介紹豪宅中嘅新年佈置，屋內裝修以米白色為主，坐擁吐露港無敵大海景，闊落嘅客廳擺放咗一棵高過人嘅大桃花，而玄關位置亦放有大吉及蘭花。而廚房就係開放式設計，空間感十足嘅同時，設備亦非常齊全。
喺呢個時候，李亞男表示當晚開派對，準備咗各式各樣嘅打邊爐食材及其他豐富食物，而王祖藍因為老婆鍾意食嘅關係，專誠喺成都同東北帶咗火鍋底料同麻辣燙返香港。之後，佢哋就移師到天台，景觀相當開揚且有山有海，除咗有地方俾眾人食嘢之外，仲有部位位置係舖上草皮做兒童玩樂區及有鞦韆俾囡囡耍樂。'
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈