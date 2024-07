玩轉腦朋友2專訪｜Ivy So@COLLAR為開心形象壓抑阿愁 王苑之：焦慮從未離開(有片)

同校師姐師妹盼合作

今集加添了全新角色「念舊姐」,五位女生對念舊各有不同看法,Ivana率先表態,「我原本很念舊,但現在開始記憶力衰退,有時都想不起來……」引來哄堂大笑,接著她才認真表示,「我有很多作品都跟人生不夠時間有關,直接投射是沒時間陪家人,這令我有最多感受。」阿正笑言,踏入三字頭就開始話當年,「我最念舊的是食物,例如中大Canteen的芝士火腿卷、檸檬批,想食都沒法食了,因為已經結業。」年紀最輕的Ivy則表示,「我都有點念舊,例如跟10年前認識的中一朋友見面。」阿正聞言即搶白,「最恐怖是我們同一間中學,但年齡差距大到從沒有同時在學校出現。」其實,Ivy一直渴望跟阿正合作,可惜今次分開配音,惟有等待下次有機會正式合作。

