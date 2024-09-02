環球小姐2024｜徐蒨駖36歲超高齡參賽 「K Kwong契女」樂翊榆算到行十年大運（有片）

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽選拔賽，16 強入圍佳麗已正式順利誕生。今日一眾佳麗在尖沙咀首晤傳媒，大會安排了莊韻澄做司儀，何國鉦負責形象總監。由於今屆環球小姐取消年齡及身份限制，徐蒨駖(Marie)以36歲之齡成為年紀最大的參賽者，加上她又是媽媽身份，可說是非常有啄頭。
環球小姐2024｜16位佳麗名單出爐！2017年港姐冠軍雷莊𠒇再選美
Marie曾奪ViuTV《最後一屆口罩小姐》亞軍，她坦言那次參賽令自己獲得主持的機會。她說︰「我一直都想再參加選美，因為每次自己都會進步，上次參加口罩小姐令自己講嘢好咗，自己也很想再邁進多幾步，所以決定參賽。」她認為其身份及年齡是一種優勢，因為她處事會比其他佳麗更成熟。
談到ViuTV有《美麗40路》的選美真人騷，參賽者不是人妻，便是媽媽，Marie表示自己很想踏出多一步，參與一些國際性賽事。她說︰「我嘅勇敢係可以去到好大，我係唔會怕輸，唔怕瘀！」她又提到奶奶非常支持自己參賽，更叮囑她要睡多些。
樂翊榆曾拍攝《冲遊泰國》
「K Kwong契女」樂翊榆在自我介紹時多次食螺絲，然而她本人有主持節目的經歷，如拍攝《冲遊泰國》，更曾代表香港區參選了第四十八屆《 Miss Intercontinental 2019》比賽。樂翊榆事後解釋因為香港人很多時說話會中英夾雜，她想以全廣東話介紹自己，沒想到就這樣食螺絲。
環球小姐2024｜雷莊𠒇負傷參賽 出場自信catwalk力壓群芳先贏一仗
她表示收到很多朋友inbox指環球小姐再度舉行，香港區選拔相隔廿多年再次開放讓大家報名，有幾位海外fans不停留言鼓勵她參選，於是決定一碰運氣。她表示面試當日因為不用拍攝工作，於是去面試，沒想到便成功入圍。由於她本身對術數、命理有研究，問到她有沒有算到自己的勝出機會，她表示「掹車邊」，但開心明年開始將行十年大運，自己非常期待。