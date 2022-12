改編自日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》,自12月3日於日本上映後,口碑載道,票房持續高企,連續兩星期登上周末票房榜首,即使與上周五(16日)上映的荷李活鉅製《阿凡達:水之道》 (Avatar: The Way of Water),周末票房達5億4,700萬日元,力壓《阿凡達:水之道》的4億7,700萬日元,連續3星期繼續隱佔周末票房no.1。

其實《THE FIRST SLAM DUNK》的日本開畫(3日)票房已高達,7.1億日元票房,已比《阿凡達:水之道》的周末票房為高,電影踏入第三周,繼續推出其他周邊吸引影迷粉絲。