畢彼特夥彭妮露古絲組夢幻配搭 拍CHANEL廣告向經典電影《男歡女愛》致敬

片中的CHANEL手袋放在酒店餐廳的桌上,男女主角之間,象徵人生中總有某個獨特時刻,某些事情會令人鼓起勇氣去表達及爭取最熱切的渴求。「Do you have any rooms available?( 請問還有空房嗎?)」這問題令人莫名興奮心如鹿撞,在原版電影中,這句對白由男主角Jean-Louis Trintignant說出,在廣告中改由彭妮露向Rianne Van Rompaey飾演的女侍應發問,出來效果卻有另一種味道。