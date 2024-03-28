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娛樂
2024-03-28 12:41:10

畢彼特夥彭妮露古絲組夢幻配搭 拍CHANEL廣告向經典電影《男歡女愛》致敬

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彭妮露古絲拍住畢彼特為CHANEL 11.12口蓋包拍攝宣傳片。

彭妮露古絲拍住畢彼特為CHANEL 11.12口蓋包拍攝宣傳片。

CHANEL公開全新宣傳片，由2018年起擔任品牌大使的彭妮露古絲(Penelope Cruz)拍住影壇巨星畢彼特(Brad Pitt)合作，並以1966年法國經典電影《男歡女愛》(A Man and A Woman)作為靈感，為CHANEL 11.12口蓋包拍攝出充滿電影感的宣傳片。

《男歡女愛》於1966年在法國上映，當年榮獲康城影展金棕櫚獎、奧斯卡最佳外語片獎及奧斯卡最佳原創劇本獎。

《男歡女愛》於1966年在法國上映，當年榮獲康城影展金棕櫚獎、奧斯卡最佳外語片獎及奧斯卡最佳原創劇本獎。

重現經典對白

時裝藝術總監Virginie Viard深愛電影，對新浪潮電影更是情有獨鍾，一直想向名導演Claude Lelouch的傑作致敬。《男歡女愛》一片瀰漫感性的調子，經典的海灘場景；一望無際的地平線，碧海長天，當然還有拍攝地點DeauvilleDeauville海濱度假區在CHANEL的歷史中扮演極重要角色。這輯全新廣告片由Inez & Vinoodh拍攝兼執導，對白及分鏡幾乎複製了電影的部份片段。彭妮露古絲與畢彼特細膩演繹，每個眼神及動作均令人代入兼起雞皮。

片中的CHANEL手袋放在酒店餐廳的桌上，男女主角之間，象徵人生中總有某個獨特時刻，某些事情會令人鼓起勇氣去表達及爭取最熱切的渴求。「Do you have any rooms available?( 請問還有空房嗎？)」這問題令人莫名興奮心如鹿撞，在原版電影中，這句對白由男主角Jean-Louis Trintignant說出，在廣告中改由彭妮露Rianne Van Rompaey飾演的女侍應發問，出來效果卻有另一種味道。

畢彼特夥彭妮露古絲以夢幻組合拍攝CHANEL廣告。 畢彼特夥彭妮露古絲以夢幻組合拍攝CHANEL廣告。 畢彼特夥彭妮露古絲以夢幻組合拍攝CHANEL廣告。
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