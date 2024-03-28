畢彼特夥彭妮露古絲組夢幻配搭 拍CHANEL廣告向經典電影《男歡女愛》致敬

彭妮露古絲拍住畢彼特為CHANEL 11.12口蓋包拍攝宣傳片。

CHANEL公開全新宣傳片，由2018年起擔任品牌大使的彭妮露古絲(Penelope Cruz)拍住影壇巨星畢彼特(Brad Pitt)合作，並以1966年法國經典電影《男歡女愛》(A Man and A Woman)作為靈感，為CHANEL 11.12口蓋包拍攝出充滿電影感的宣傳片。

重現經典對白 時裝藝術總監Virginie Viard深愛電影，對新浪潮電影更是情有獨鍾，一直想向名導演Claude Lelouch的傑作致敬。《男歡女愛》一片瀰漫感性的調子，經典的海灘場景；一望無際的地平線，碧海長天，當然還有拍攝地點Deauville。Deauville海濱度假區在CHANEL的歷史中扮演極重要角色。這輯全新廣告片由Inez & Vinoodh拍攝兼執導，對白及分鏡幾乎複製了電影的部份片段。彭妮露古絲與畢彼特細膩演繹，每個眼神及動作均令人代入兼起雞皮。