瘋火與膠七｜節目劣評如潮火火遭狠批 七師傅出PO解話獲網民支持

《瘋火與膠七》截圖

ViuTV全新節目《瘋火與膠七》喺星期一（9日）首播，除咗有火火同七仙羽師傅做主持，仲搵嚟何洛瑤（Sica）、劉兆豐（肥豐）、羅曼菲（Mangie）同鄧耀鏗（Gene）擔任助手，每集透過競技、遊戲、問答及短劇等，實行衝擊觀眾及網民底線。節目播出後，網民紛紛留言批評，例如指節目悶又無聊、笑唔出睇到好尷尬、火火係問題所在及七師傅表現過咗火，甚至有網民要求腰斬節目。

而七師傅喺噚日亦有喺社交網站出PO回應、為節目解話及希望大家放過火火：「哎，又要出來解話，心真的好累。每次電視節目被人罵，特別是罵火火時，我就要挺胸(或挺身)出來幫忙解圍，大家不睇大人的面，都要睇細的，他還有兩個小孩要養，就放過他吧，南無阿彌陀佛，再一次南無觀世音菩薩！ 他是出名的導演及演藝學院畢業的，演技荷里活級別，大家不斷的罵他，難道整個節目就是他的錯嗎？ 前幾日和他吃飯，他看完連登，Facebook 評論，他的面色馬上黑了，我就有說有笑，第一，我從不看評論，第二，我够膠，我哈哈哈大笑。 他一直低頭盯著手機冇說話丶其他人個個都好沉重的表情.... 那晚飯後，他們垂頭喪氣一起離開，我一人瀟灑的揮揮手，羊群才成群结隊，老虎總是獨来獨往​，對，我是那隻似狼卻是剛强韌性的老虎，我內外都剛，我對什麼都化了，無所謂，一叫置之。 說實話，我也不知道拍左乜？」

七師傅再話自己當初唔明咩係「膠」：「當初電視台找我拍攝瘋火與膠七時，我到處問人：什麼叫膠？大家都未回覆我，我根本不明白什麼是膠的含義，就好像白卡丶csl丶jm9... 我都不知道含義。 Anyway, 拍攝瘋火與膠七時，我每早8時拍攝電視節目，每日披星戴月累的不得了，每日還要和疫情搏鬥，特別是解答信箱環節，累的我就快虛脫，早上8時拍到半夜1時，解答好多信，我的回答當然不可以正路，要考反應，嘩，腦力體力都累，加上又病，整個人好疲倦。 拍攝時，我問火火，到底拍左D乜？火火也問返我同樣的話題。 後來，再拍下去，我終於明白了，其實全部都是笑中有淚丶笑藏玄機的時事評判，好有深義，只要靜下心看，你一定會懂。」

之後，七師傅指觀眾睇唔明節目嘅原因係表達手法太新：「好多觀眾邊看邊哭，她們說能看透這些玄機隱喻，及種種的無耐。 瘋火與膠七的背後製作人員，都是高手，可能表達手法太新不從主流，令大家好難消化？ 我家人是外國人，不會中文，也陪著我看瘋火與膠七。 外國人：嘩，好好睇，好好睇....嘩，印度舞跳的好靚...嘩，火火的表情好好笑....嘩，你們的淨化心靈拍的好有美感...嘩，有曱甴啊....！ 見外國人睇的咁投入，我拿了隻假曱甴扔到他身上，把他嚇得紮紮跳。 請大家每晚追看瘋火與膠七，找出內裡玄機，尋到寶你就贏！ 再次感謝Viu tv所有幕前幕後所有工作人員，在疫情最嚴重時期，冒着生命危險，製作了這麽有意義的節目给大家，非常感恩！」

網民睇完七師傅個PO後都有留言支持，例如「唔講深層意義，派膠就係亂膠咁嚟，認真便輸了」、「我都有睇，明白其心意，每集短短廿幾分鐘內，想表達嘅太多，大雜燴引致內容好跳脫，雖然有啲位好笑，但斬到一截截，好難理解同消化，anyway,加油 多謝師傅用心演出」、「七師傅好有心。我都鍾意睇火火, 支持佢。Bollywood嗰part做得好好。」、「七師父加油啊！」、「永遠支持七師傅，師傅愛您」、「成個節目都係笑中有淚，唔明嘅點都唔會明白」及「笑中有淚。共勵互勉」等等。

《瘋火與膠七》截圖

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《瘋火與膠七》截圖

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