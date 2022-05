瘋火與膠七｜節目劣評如潮火火遭狠批 七師傅出PO解話獲網民支持

《瘋火與膠七》截圖

ViuTV全新節目《瘋火與膠七》喺星期一(9日)首播,除咗有火火同七仙羽師傅做主持,仲搵嚟何洛瑤(Sica)、劉兆豐(肥豐)、羅曼菲(Mangie)同鄧耀鏗(Gene)擔任助手,每集透過競技、遊戲、問答及短劇等,實行衝擊觀眾及網民底線。節目播出後,網民紛紛留言批評,例如指節目悶又無聊、笑唔出睇到好尷尬、火火係問題所在及七師傅表現過咗火,甚至有網民要求腰斬節目。

而七師傅喺噚日亦有喺社交網站出PO回應、為節目解話及希望大家放過火火:「哎,又要出來解話,心真的好累。每次電視節目被人罵,特別是罵火火時,我就要挺胸(或挺身)出來幫忙解圍,大家不睇大人的面,都要睇細的,他還有兩個小孩要養,就放過他吧,南無阿彌陀佛,再一次南無觀世音菩薩! 他是出名的導演及演藝學院畢業的,演技荷里活級別,大家不斷的罵他,難道整個節目就是他的錯嗎? 前幾日和他吃飯,他看完連登,Facebook 評論,他的面色馬上黑了,我就有說有笑,第一,我從不看評論,第二,我够膠,我哈哈哈大笑。 他一直低頭盯著手機冇說話丶其他人個個都好沉重的表情.... 那晚飯後,他們垂頭喪氣一起離開,我一人瀟灑的揮揮手,羊群才成群结隊,老虎總是獨来獨往​,對,我是那隻似狼卻是剛强韌性的老虎,我內外都剛,我對什麼都化了,無所謂,一叫置之。 說實話,我也不知道拍左乜?」

七師傅再話自己當初唔明咩係「膠」:「當初電視台找我拍攝瘋火與膠七時,我到處問人:什麼叫膠?大家都未回覆我,我根本不明白什麼是膠的含義,就好像白卡丶csl丶jm9... 我都不知道含義。 Anyway, 拍攝瘋火與膠七時,我每早8時拍攝電視節目,每日披星戴月累的不得了,每日還要和疫情搏鬥,特別是解答信箱環節,累的我就快虛脫,早上8時拍到半夜1時,解答好多信,我的回答當然不可以正路,要考反應,嘩,腦力體力都累,加上又病,整個人好疲倦。 拍攝時,我問火火,到底拍左D乜?火火也問返我同樣的話題。 後來,再拍下去,我終於明白了,其實全部都是笑中有淚丶笑藏玄機的時事評判,好有深義,只要靜下心看,你一定會懂。」

之後,七師傅指觀眾睇唔明節目嘅原因係表達手法太新:「好多觀眾邊看邊哭,她們說能看透這些玄機隱喻,及種種的無耐。 瘋火與膠七的背後製作人員,都是高手,可能表達手法太新不從主流,令大家好難消化? 我家人是外國人,不會中文,也陪著我看瘋火與膠七。 外國人:嘩,好好睇,好好睇....嘩,印度舞跳的好靚...嘩,火火的表情好好笑....嘩,你們的淨化心靈拍的好有美感...嘩,有曱甴啊....! 見外國人睇的咁投入,我拿了隻假曱甴扔到他身上,把他嚇得紮紮跳。 請大家每晚追看瘋火與膠七,找出內裡玄機,尋到寶你就贏! 再次感謝Viu tv所有幕前幕後所有工作人員,在疫情最嚴重時期,冒着生命危險,製作了這麽有意義的節目给大家,非常感恩!」

網民睇完七師傅個PO後都有留言支持,例如「唔講深層意義,派膠就係亂膠咁嚟,認真便輸了」、「我都有睇,明白其心意,每集短短廿幾分鐘內,想表達嘅太多,大雜燴引致內容好跳脫,雖然有啲位好笑,但斬到一截截,好難理解同消化,anyway,加油 多謝師傅用心演出」、「七師傅好有心。我都鍾意睇火火, 支持佢。Bollywood嗰part做得好好。」、「七師父加油啊!」、「永遠支持七師傅,師傅愛您」、「成個節目都係笑中有淚,唔明嘅點都唔會明白」及「笑中有淚。共勵互勉」等等。

