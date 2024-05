神耆小子｜吳子冲走佬戲拍足四天 露兩點演出被讚夠pink

與樊亦敏合作愉快

身為劇中「除衫擔當」的子冲, 笑言角色最大難度就是 Keep住身形:「因為除咗要除衫,個角色喺設定上都係一個高大有肌肉嘅陽光男孩,但因為冇乜時間做準備,所以我咩招都攞晒出嚟,揀咗『168斷食』再加高蛋白質Diet,再日日做Gym!」提到與樊亦敏有不少對手戲,子冲笑言:「好似多咗個家姐咁,佢好照顧我,除咗成日請食消夜之外,仲會成日同我研究劇本。雖然今次係第一次同佢合作,但覺得佢係一個溫文爾雅、好識得照顧人嘅好前輩!」昨晚,子沖亦有在IG貼出自己露點截圖,有網民留意到其兩點好pink,子沖更留言:「Don’t ask me why so pink.」坦言是入行以來最少布一次的演出。