神耆小子｜吳子冲走佬戲拍足四天 露兩點演出被讚夠pink

TVB新劇《神耆小子》昨晚一集，鄭則士(Kent哥)和曹永廉兩父子的關係越趨緊張，劇情講到錢萬世集團推出的特別版牛肉乾大受歡迎，但原來是繼來(曹永廉飾)在醉酒下意外改了配方所致，懦弱的他不敢向爸爸大海(Kent哥飾)坦白；後來繼來鼓起勇氣下跪向大海認錯，豈料此時竟傳出有KOL吃了特別版牛肉乾後敏感發作，鬧得滿城風雨！

Kent哥在劇中盡顯影帝級演技，含淚教仔一幕，盡顯對兒子愛之深責之切的感覺，亦流露出老無所依的無助感，演出觸動人心。另一邊廂，風暴「溏心」來襲，子勇(蕭正楠飾)和有方(傅嘉莉飾)在裴正堂做防風準備期間，兩人終解開心結表達愛意，最終舊情復熾上演「溏心之吻」，浪漫滿瀉。