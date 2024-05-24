神耆小子｜吳子冲走佬戲拍足四天 露兩點演出被讚夠pink

TVB新劇《神耆小子》昨晚一集，鄭則士(Kent哥)和曹永廉兩父子的關係越趨緊張，劇情講到錢萬世集團推出的特別版牛肉乾大受歡迎，但原來是繼來(曹永廉飾)在醉酒下意外改了配方所致，懦弱的他不敢向爸爸大海(Kent哥飾)坦白；後來繼來鼓起勇氣下跪向大海認錯，豈料此時竟傳出有KOL吃了特別版牛肉乾後敏感發作，鬧得滿城風雨！
Kent哥在劇中盡顯影帝級演技，含淚教仔一幕，盡顯對兒子愛之深責之切的感覺，亦流露出老無所依的無助感，演出觸動人心。另一邊廂，風暴「溏心」來襲，子勇(蕭正楠飾)和有方(傅嘉莉飾)在裴正堂做防風準備期間，兩人終解開心結表達愛意，最終舊情復熾上演「溏心之吻」，浪漫滿瀉。
演繹出難堪感覺
昨晚另一焦點，非飾演Jack的吳子冲莫屬。劇情講到小鮮肉Jack在打風期間上玫瑰(樊亦敏飾)屋企陪她，此時大海突然回家，嚇到Jack爬窗落荒而逃。半裸上陣拍攝這場走佬戲的子冲，Fit爆身材十分吸睛；講到擒窗走佬戲，子冲受訪時透露前前後後拍足四天，他說：「拍嘅時候係夏天，拍外景淋雨戲冇問題，但拍廠嘅時候就好凍，一邊淋水再加冷氣， 雖然同事準備咗大量毛巾保暖，但我唔想拍每個shot都要抹身又要淋番濕個身咁多步驟麻煩到同事，所以情願Cut機後原地跳做運動保暖。」子冲續指場口動作戲不算太難，只是基本攀爬動作，又謂難忘幕後同事的「特別」照顧：「拍外景嘅時候，幕後同事玩水玩得好開心，為咗想我演繹出難堪嘅感覺，所以佢哋keep住射我塊面，佢哋見我越難堪，佢哋就越開心，因為中咗！」
與樊亦敏合作愉快
身為劇中「除衫擔當」的子冲， 笑言角色最大難度就是 Keep住身形：「因為除咗要除衫，個角色喺設定上都係一個高大有肌肉嘅陽光男孩，但因為冇乜時間做準備，所以我咩招都攞晒出嚟，揀咗『168斷食』再加高蛋白質Diet，再日日做Gym！」提到與樊亦敏有不少對手戲，子冲笑言：「好似多咗個家姐咁，佢好照顧我，除咗成日請食消夜之外，仲會成日同我研究劇本。雖然今次係第一次同佢合作，但覺得佢係一個溫文爾雅、好識得照顧人嘅好前輩！」昨晚，子沖亦有在IG貼出自己露點截圖，有網民留意到其兩點好pink，子沖更留言：「Don’t ask me why so pink.」坦言是入行以來最少布一次的演出。