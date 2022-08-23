第33屆香港同志影展｜雲翔告別本地影壇 兩套新片首度曝光

第33屆香港同志影展（HKLGFF）將於下月17日至10月1日舉行，一如以往呈獻世界各地頂級的LGBTQ+電影，今屆共有28部長片和4組短片共32部作品。 台片《第一次遇見花香的那刻》打頭陣 今年開幕電影分別有鄧依涵編而優則導的台灣片《第一次遇見花香的那刻》（Fragrance of First Flower），故事講述人母主角因丈夫經常出差，只好獨力照顧兒子，偶然重遇排球隊師妹，將她從乏味的婚姻中拯救出來，也喚起兩人舊日的曖昧情愫，該片先後參展東京國際電影節及倫敦同志電影節。而另一部則是榮獲耶路撒冷電影節最佳男演員獎的《游泳男團》（The Swimmer），講述男主角Erez天生游術精湛，要在精英夏季訓練營與另一選手Nevo進行對決，爭奪奧運入場券，既俊朗又有才華的Nevo卻解放了Erez的潛藏慾望。至於閉幕電影就有芬蘭電影《當女孩戀愛時》（Girl Picture）和澳洲的《寂寞小鮮肉》（Lonesome），後者已先後參展悉尼電影節、西雅圖國際電影節、三藩市同志影展及洛杉磯同志影展。

雲翔獲選焦點導演上映新舊作品 今年影展的「焦點導演」是香港獨立導演雲翔，自2008年與資深電影人劉國昌合作了首部作品《無野之城》後，即展開了他最離經叛道的同志電影征途，至今16年，每部作品都以最大尺度的男色、裸體與性愛，大膽衝擊觀眾極限，成為最具代表性的同志電影人，其作品曾入選柏林等多個國際影展，並在第49屆芝加哥國際電影節獲「酷兒雨果」及「藝術成就獎」。雲翔早前宣布將完成第10部電影並告別香港影壇，臨別秋波，香港同志影展特別選映雲翔兩部未曾公映、首度曝光的全新電影，包括第8部個人作品《十三門徒》，故事描述自稱為蘇格拉底和柏拉圖門生的學者，招募了12位精壯青年男子住進其避世莊園裡，進行一項探討死亡和來生可能性的實驗；第9部作品《屍房菜》，則取材自男主角親身靈異經歷，講述一夜之間被長官性侵、流氓輪暴的可憐小兵魂，附身不同的人而周遊列國，最後卻流落到香港。與此同時，今次亦回顧雲翔兩部代表作《永久居留》及《安非他命》，好讓影迷於大銀幕再次重溫。