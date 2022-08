第33屆香港同志影展｜雲翔告別本地影壇 兩套新片首度曝光

今年開幕電影分別有鄧依涵編而優則導的台灣片《第一次遇見花香的那刻》(Fragrance of First Flower),故事講述人母主角因丈夫經常出差,只好獨力照顧兒子,偶然重遇排球隊師妹,將她從乏味的婚姻中拯救出來,也喚起兩人舊日的曖昧情愫,該片先後參展東京國際電影節及倫敦同志電影節。而另一部則是榮獲耶路撒冷電影節最佳男演員獎的《游泳男團》(The Swimmer),講述男主角Erez天生游術精湛,要在精英夏季訓練營與另一選手Nevo進行對決,爭奪奧運入場券,既俊朗又有才華的Nevo卻解放了Erez的潛藏慾望。至於閉幕電影就有芬蘭電影《當女孩戀愛時》(Girl Picture)和澳洲的《寂寞小鮮肉》(Lonesome),後者已先後參展悉尼電影節、西雅圖國際電影節、三藩市同志影展及洛杉磯同志影展。

柯震東演 Moneyboy 話題作夥拍 金像影后

至於其他作品還有柯震東夥拍林哲熹、金像影后曾美慧孜的台灣、奧地利、法國、比利時合拍片《金錢男孩》(Moneyboys)、男男科幻題材的韓國電影《再見又再見》(So Long, See You Tomorrow),而日本作品則有3部,計有《裸足傾聽的聲音》(Let Me Hear It Barefoot)、《憤青尋爸》(Angry Son)及《成「楓」之路》(You Decide),另外還有11部來自歐洲、美加、西班牙、哥倫比亞、以色列等地電影共冶一爐。與此同時,今屆影展開始前夕會搶先推出熱身活動,將於9月3日假百老匯電影中心一樓大堂舉行《永恆酷兒》(Forever Queer))紀錄片放映座談,誠邀大家來免費觀賞這部關於在港華人性小眾的生活紀錄短片,與片中主角及幕後團隊一起談談這座城市的近況。