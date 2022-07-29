紅館危險事件簿 MIRROR非首次出事 古巨基林子祥曾跌落台底 劉德華歌迷觀眾席上跌死

MIRROR演唱會嘅舞台安全問題，令唔少鏡粉一邊睇show一邊擔心12位鏡仔安全。主辦單位去到第3場盡量安排佢地喺「平地」演出，之前見到傾斜嘅高架橋、Anson Lo（盧瀚霆）向後仰飛落台嘅表演全部cut走。周四更加發生嚴重意外，吊在半空的大銀幕突然墮下，壓傷至少兩名在台上的舞蹈員阿Mo和阿峯，令全場譁然，兩人其後送往伊利沙伯醫院治理，目前阿Mo清醒留醫深切治療部(ICU)，阿峯則受輕傷。

為舞台效果而設嘅升降設備用工作人員操控，但係演唱會進行中指令無數，好多時都有出錯，但係足以令藝人同工作人員出事。以往更有歌迷睇show期間命喪紅館！

古巨基跌落台 好彩冇事

2018年基仔嘅紅館演唱會第二場開場冇耐，佢就向後跌落台底，演唱會因此暫停10分鐘，全場觀眾嚇到鼻哥窿都冇肉！好在之後基仔冇事出返來繼續唱。小編有睇呢個show第一場，見到舞台前方有個升降台，用來將基仔出場用嘅時光機收埋，而升降台前面只係得好少位，而基仔又會趁時光機降落台底嗰陣喺台前方同大家講嘢。睇show嗰陣已經覺得牙煙，點知真係出事！

林子祥做嘉賓中伏 8呎高處墮下聽力受損

2003年阿Lam為汪明荃演唱會做嘉賓，台中間一個圓形升降台因為故障未能升回台面，形成一個8呎深大洞。阿Lam唱完歌之後真係唔為意，墮入呢個「深淵」，當時一度昏迷，更要入住ICU。後來雖然冇大礙，但係聽力因此受損，長期耳鳴兼聽唔到立體聲。

林敏驄作品展開show前3個鐘冧台

林敏驄2017年喺紅館開作品展，開騷日黃昏時份，台上一個直徑2米嘅圓形升降台突然大幅傾斜6呎，企起上面嘅9個人墮下，大會立即報警求助，大批消防同救護趕到。傷者主要係舞蹈員，而草蜢嘅蔡一智都因此受傷，當晚草蜢因此只得2位成員上陣。

郭富城舞台斷威也

叫得「舞台王者」，郭富城嘅演唱會梗係多舞台效果。2012年城城嘅紅館show舉行期間，佢身處嘅升降台突然斷「威也」而急墮3米，令城城跌喺地。好在唔係太嚴重，城城好快又勁歌熱舞了。郭富城亦都喺最近大談舞台安全，城城以過來人身份分享：「自己會有3、4日時間踩台，兩日時間太短，而場務同事會特別提醒舞台地勢、危險位置，而自己踩台時亦會特別記住細節，仲會事前租地方搭建1︰1的舞台熟習。」

劉德華歌迷紅館跌死

去過紅館都知，觀眾席樓梯十分斜，好驚差錯腳碌落山。1993年劉德華舉行紅館個唱，大會喺現場上空放氣球，歌迷都會搶嚟留念。有位男歌迷搶波嗰陣失足碌咗落樓梯。其他人立即報警，歌迷頭部受傷昏迷送院，華仔當時十分擔心。後來歌迷搶救無效不治，令華仔相當自責。紅館亦有好一段時間唔俾演唱會以同類手法派紀念品。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載