2022年來到最後一日,總結全球電影票房成績,荷李活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《壯志凌雲:獨行俠》 (Top Gun: Maverick)開出亮麗成績,總票房達14.89億美元,穩坐年度冠軍,而亞軍是票房衝破11億美元的《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water),《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World:Dominion)則名列季軍,票房也有10.01億美元之收入。

五甲票房還有《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、《迷你兵團2》(Minions : The Rise of Gru)分別有9.56億及9.39億美元,除了《奇異博士2: 失控多元宇宙》,Marvel今年共有3套作品入圍全球十大票房,《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)及《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)分別佔第六及第八位。