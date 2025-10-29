羅毓儀見家長好緊張 林俊其自爆同未來外父好啱傾

羅毓儀與林俊其發展不俗，雙方家長均對他們的印象不錯。（娛樂組攝）

羅毓儀（Yuki）與林俊其（Kris）昨日（29日）以情侶檔出席《TVB同行新世代節目巡禮2026》。早前二人在社交平台透露見家長，他們表示雙方家長都很喜歡他們，Yuki表示當日到Kris家中吃飯，林媽媽熱情地招呼她，更夾到她一碗都是餸。Kris更爆媽媽知道Yuki即將到家作客，不停問他，Yuki喜歡吃什麼，好讓她去準備。Yuki表示自己曾在訪問中透露不喜歡洗碗，當晚食飯後Kris真的不讓她碰任何碗碟。問到Kris的媽媽對Yuki的評價，他指媽媽非常喜歡她，更著她好好珍惜Yuki。

雙方家長好滿意

提到Kris去見Yuki家長，他表示當日要拍電競節目，原本不能跟Yuki一家食飯，但當天能提早收工，所以完成工作後即趕過去。Kris坦言因為遲到的關係，深怕留下不好印象，Yuki則表示Kris很有心，著他下次才大家見面，但他想趁中秋節跟大家食飯，於是急急趕來。

Kris表示今次見面的氣氛比想像中愉快，而且跟羅爸爸非常投契，二人同樣喜歡攝影和下廚，所以聊得非常開心，令Yuki和羅媽媽都心感欣慰。