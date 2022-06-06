美國姜糖「Love is in the air」空中應援勁壯觀 望姜濤飛得更高更遠

姜濤昨日(5日)特地往美國自由神像前打卡，皆因美國姜糖租用了一架飛機，拉著橫額從自由神像飛往Gigino At Wagner Park。今日數十位美國姜糖(美糖)就在當地下午4時許，聚集在姜濤打卡的公園，開live直擊空中應援的實況，與世界各地的姜糖齊齊見證這重要時刻。而姜濤亦有在IG限時動態轉載美糖的空中應援短片，寫著：「Thanks everyone」以表謝意。

KEUNG TO WE LOVE YOU橫額盤旋紐約上空 在藍天白雲下， 飛機於空中盤旋約一個小時，一幅寫著「KEUNG TO WE LOVE YOU ❤️ USA CANDIES」橫額，清晰可見，非常壯觀，不少姜糖心情激動。其間，美國姜糖亦趁機宣傳姜濤的第十胎《作品的說話》，並慶祝歌曲登上Chill Club專業推介榜冠軍，當飛機飛近公園時，眾人呼喊口號：「姜濤《作品的說話》，Love & Peace！」吸引不少當地人駐足觀看。美國姜糖花了幾個星期籌備這次活動，選擇空中應援是因為不想打擾姜濤工作，同時又能傳遞Love is in the air的信息。