美國姜糖「Love is in the air」空中應援勁壯觀 望姜濤飛得更高更遠

KEUNG TO WE LOVE YOU橫額盤旋紐約上空

在藍天白雲下, 飛機於空中盤旋約一個小時,一幅寫著「KEUNG TO WE LOVE YOU ❤️ USA CANDIES」橫額,清晰可見,非常壯觀,不少姜糖心情激動。其間,美國姜糖亦趁機宣傳姜濤的第十胎《作品的說話》,並慶祝歌曲登上Chill Club專業推介榜冠軍,當飛機飛近公園時,眾人呼喊口號:「姜濤《作品的說話》,Love & Peace!」吸引不少當地人駐足觀看。美國姜糖花了幾個星期籌備這次活動,選擇空中應援是因為不想打擾姜濤工作,同時又能傳遞Love is in the air的信息。